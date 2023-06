Andrzej Duda nadal z największym zaufaniem. Nie ma się jednak z czego cieszyć

Swoje zaufanie dla Andrzeja Dudy wyraziło 38,4 proc. badanych. W analogicznym sondażu przeprowadzonym miesiąc temu osób opowiadających się pozytywnie było o 4,8 pkt proc. więcej. Jest to największych spadków wśród polityków w tym badaniu. Wzrosła za to liczba osób, które prezydentowi nie ufają – tych jest o 51,8 proc, czyli o 8,5 pkt proc. więcej.

Premier Morawiecki ze wzrostem zaufania

Zaraz za prezydentem uplasował się premier. Mateuszowi Morawieckiemu ufa 37,1 proc. badanych, co oznacza wzrost względem poprzedniego miesiąca o 0,4 pkt proc. więcej. Nie ufa mu za to 55,1 proc. pytanych, czyli o 0,6 pkt. proc. mniej niż w maju.

Trzaskowski zamyka podium

Trzecie miejsce, także utrzymując się na podium, zajął Rafał Trzaskowski, do którego zaufanie wyraziło 35,5 proc. pytanych. Niemniej i on odnotował spadek, tym razem o 1,6 pkt proc. Wzrosła za to nieufność do prezydenta Warszawy i wyniosła 50,7 proc., czyli o 2,5 pkt proc. więcej.

Obajtek wraca do rankingu

O czwarte miejsce w czerwcu powalczyły trzy osoby, w tym jeden debiutant. Ostatecznie uplasował się na nim wicepremier Jarosław Kaczyński z wynikiem 30,9 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.), a za nim znaleźli się: pojawiający się w rankingu pierwszy raz od dawna Daniel Obajtek (30,7 proc.) i Donald Tusk (30,1 proc.). Lider Platformy Obywatelskiej odnotował spadek o 3 pkt proc.

Najgorszy wynik Kosiniaka-Kamysza od lat

Robert Biedroń zajął dziewiąte miejsce z wynikiem 27,4 proc, a tuż za nim znalazł się Szymon Hołownia zbierając 24,1 proc. pozytywnych ocen zaufania. Jego koalicyjny kolega Władysław Kosiniak-Kamysz trafił poza pierwszą dziesiątkę i odnotował najgorszy wynik od września 2019 roku (23,5 proc.)

Kto wzbudza największą nieufność?

W analogicznym rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, o którym negatywnie wypowiedziało się 66,7 proc. badanych. Zaraz za nim pojawili się: Przemysław Czarnek (61,7 proc.) oraz Jarosław Kaczyński (60,5 proc.).

