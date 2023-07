Morawiecki opublikowal nowy spot. „Już wiesz dlaczego nie przyszli na spotkanie?”

Przypomnijmy: w czwartek, 6 lipca, w Kancelarii Premiera odbyły się rozmowy ws. forsowanego przez Unię Europejską planu przymusowej relokacji migrantów. Rząd mówi twarde „nie” pomysłom Brukseli.

Kto pojawił się na rozmowach ws. relokacji?

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zaproszenie przyjęli lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, liderka Porozumienia Magdalena Sroka, jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, lider Wolnościowców Jakub Kulesza, lider Polskich Spraw Andrzej Sośnierz, a także Paweł Kukiz.

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości stawili się wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Pojawili się także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk.

Spotkanie zbojkotowała większość ugrupowań opozycyjnych, tj. Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050.

Morawiecki opublikował spot ws. nieobecności PO

W czwartkowy wieczór, Morawiecki opublikował na Twitterze spot, który odnosi się do nieobecności na spotkaniu największej partii opozycyjnej. „Czy już wiesz dlaczego Platforma Obywatelska nie przyszła na spotkanie w sprawie nielegalnej migracji?” – czytamy we wpisie premiera.

Trwający blisko minutę spot składa się z archiwalnych wypowiedzi polityków PO ws. unijnych planów relokacji albo wywołanego przez reżim Łukaszenki kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

Zaprezentowano kolejno komentarze – w nawiasach podano pełnione wówczas funkcje – Cezarego Tomczyka (rzecznik rządu), Janiny Ochojskiej (europoseł), Ewy Kopacz (premier), Rafała Trzaskowskiego (wiceminister spraw zagranicznych) i Donalda Tuska (przewodniczący Rady Europejskiej).

Nagrania m.in. z ostatnich zamieszek we Francji

Wypowiedzi są przeplatane nagraniami m.in. gwałtownych zamieszek, które w ostatnich dniach zostały wywołane w wielu miastach Francji przez mieszkańców pochodzenia imigranckiego. Pojawiły się także migawki ze szturmowania polsko-białoruskiej granicy.

Oto przykłady użytych wypowiedzi. – Stanowisko polskie jest bardzo jasne. My jesteśmy w stanie przyjąć więcej uchodźców (...) Jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę – powiedział Tomczyk. – Co to za problem, jeżeli mielibyśmy przyjąć 10, może nawet 50 tysięcy (...) Ta różnorodność daje świetne efekty – powiedziała Ochojska.

