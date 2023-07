Kosiniak-Kamysz zapowiada „niespodzianki” na liście wyborczej. „Dziambor byłby bardzo ciekawym kandydatem”

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią tego roku. W partiach trwają intensywne prace nad kształtem list wyborczych. W przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej doniesień na temat tego, kto może zasilić poszczególne obozy polityczne.

Kosiniak-Kamysz: Na sto procent wystartujemy z Polską 2050

Lider PSL zapewniał na antenie Radia Zet, że ludowcy na pewno nie pójdą do wyborów z Koalicją Obywatelską. – My już decyzję o koalicji podjęliśmy jako jedyni. Zachęcałbym kolegów z Platformy i Lewicy, niech oni dojdą do porozumienia i do koalicji – zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL demontował pogłoski mówiące o tym, że część partyjnych dołów ma opowiadać się jednak za startem z Koalicją Obywatelską i wskazywał, że na posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii poparcie dla koalicji z Polską 2050 było „stuprocentowe”. – Nikt nie zgłosił zdania odrębnego – dodał. Kosiniak-Kamysz zwracał też uwagę, mają „dużo lepsze” sondaże niż cztery lata temu.

– Na sto procent wystartujemy w wyborach z Polską 2050. To jest dobry sojusz, który się uzupełnia, który oddziaływane na różne środowiska – oświadczył lider ludowców.

Trwa układanie list wyborczych

Kosiak-Kamysz poinformował, że ponownie będzie kandydował do Sejmu z Tarnowa. Nie zdradził jednak, z jakiego okręgu wystartuje Szymon Hołownia. W mediach ostatnio pojawiły się doniesienia, że lider Polski 2050 może chcieć uniknąć rywalizacji z Donaldem Tuskiem czy Jarosławem Kaczyńskim i może nie wystartować z Warszawy, a na przykład z rodzinnego Podlasia.

Prezes PSL nie chciał też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy na listach Trzeciej Drogi mogą pojawić się działacze Agrounii, którzy ostatnio zawarli sojusz z partią prezydenta Starachowic Marka Materka.

Wybory 2023. Lider PSL zapowiada „niespodzianki”

Z kolei na pytanie, czy znalazłoby się miejsce dla Wolnościowców, odparł, ze „bardzo cenią zaangażowanie Artura Dziambora w walkę o sprawy przedsiębiorców”. – Uważam, że byłby bardzo ciekawym kandydatem – dodał.

– Karty na stół w postaci wszystkich kandydatów będą wyłożone. Będzie kilka niespodzianek – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

„Niedyskrecje wyborcze”. Dwie teorie ws. słów Tuska. Z czym Duda wybiera się na szczyt NATO?Czytaj też:

Kto stoi za Mentzenem i Konfederacją? „Jest łącznikiem między PiS-em i Konfederacją”