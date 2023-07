Jarosław Kaczyński w Pułtusku: Chcemy, żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym

Jarosław Kaczyński na Pikniku Rodzinnym w Pułtusku zainaugurował trasę Z miłości do Polski. – Niedawno mieliśmy Ul Programowy, a dzisiejsze spotkanie jest jego kontynuacją. Program, który przedstawiliśmy, był efektem rozmów z Polakami. Takich rozmów będzie dużo więcej. Już dziś nasi czołowi politycy udadzą się do wielu miejscowości w Polsce – mówił lider PiS.

Na scenie towarzyszyli mu m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, Henryk Kowalczyk, Marlena Maląg czy była premier i europoseł Beata Szydło. Pojawił się również lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

Kaczyński: Musimy być konsekwentni

Jarosław Kaczyński podkreślał, że PiS zrealizowało zapowiedzi z poprzednich kampanii. – Ważne jest, żeby i przed tymi wyborami taki wiarygodny plan powstał i był zrealizowany. Europejskie statystyki pokazują jasno, że w naszym państwie jest wielki postęp. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Nieprzypadkowo jestem w Pułtusku, bo w tym mieście świętowaliśmy zwycięstwo pana prezydenta Andrzeja Dudy – zaznaczył Kaczyński.

Lider PiS tłumaczył, że zwycięstwo Andrzeja Dudy było początkiem drogi do zmiany systemu ekonomicznego. – Ten poprzedni był bardzo niesprawiedliwy i bardzo nieefektywny – mówił Jarosław Kaczyński. Wskazał, że Polacy są obecnie coraz bliżej unijnej średniej, jeśli chodzi o poziom życia. – Ale żeby iść dalej musimy być konsekwentni – zaznaczył prezes PiS. Jarosław Kaczyński zaznaczył, że Polska musi być wielkim państwem, do czego potrzebne jest m.in. reprezentatywne lotnisko – CPK.

Prezes PiS: Chcemy, żeby polskie rodziny były bogate

– Chcemy mieć bogate polskie rodziny. Chcemy mieć bogatą Polskę. I chcemy, żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym – postulował prezes PiS. – My nie jesteśmy ludźmi, którzy wyznają mikromanię narodową. Wierzymy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne problemy w najtrudniejszej sytuacji. Możemy doprowadzić nasz kraj nie tylko do 100 proc. Unii Europejskiej, ale pójść dalej – mówił Jarosław Kaczyński. – Jesteśmy bardzo blisko tego, aby dogonić Zachód. – zapewnił.

Prezes PiS nawiązał też do pomocy dla rolników. – Rozwiązujemy problemy, pomagamy rolnikom. Osobiście dopilnuję tego, że sprawa skupu malin zostanie pozytywnie rozwiązania – zapewnił. Jako drugą sprawę do szybkiego rozwiązania, wskazał dostęp do plaży przy gazoporcie w Świnoujściu. Zaapelował też do zgromadzonych, by zgłaszali politykom podobne sprawy do załatwienia.

twitterCzytaj też:

Joachim Brudziński odpowiada Donaldowi Tuskowi: Ależ naiwna wiara i nadzieja „wredka”