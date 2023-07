Kaczyński o planach wyborczych PiS. „Nasz program będzie na kolejne osiem lat”

Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swój kompleksowy program wyborczy po wakacjach. „Chcemy go dobrze przygotować” – uzasadnił. W partii toczy się intensywna dyskusja dotycząca kwestii programowych. „Nie ukrywam, że sam jestem w nią mocno zaangażowany” – przyznaje prezes PiS.

Kaczyński zapowiada program na osiem lat

Nowy program wyborczy PiS ma obejmować plany na kolejne osiem lat. „Potrzebujemy dłuższej perspektywy” – zauważa Kaczyński. Zapytany o chęć pozostania u władzy przez kolejne dwie kadencje, odpowiada z przekonaniem. „Tak, tego chcemy, a daj Boże i dłużej” – czytamy.

Opowiadając o programie, prezes PiS zwraca uwagę na jego dwuwymiarowość. „Będzie z jednej strony – diagnozował aktualną sytuację. Z drugiej strony – będzie podsumowywał nasze sukcesy i dokonania” – wyjaśnia. „Generalnie nasz program będzie nastawiony na to, aby w najbliższych ośmiu latach Polska była we wszystkich rankingach europejskich i światowych wyraźnie wyżej, niż jest dzisiaj” – mówił o celach. „Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dorównać wielu zachodnim państwom europejskim, ale musimy być konsekwentni i nie schodzić z obranego kursu” – podsumował Kaczyński.

Paweł Kukiz na listach PiS

Wicepremier odpowiedział również na pytania związane z samymi wyborami. Zdradził, że termin nie jest dla niego kluczową kwestią, ponieważ nie ma na niego wpływu. Przyznał też, że wyniki głosowania uzależnia od wkładu i poświęcenia jego współpracowników. „Jestem przekonany, że będziemy rządzić, ale pod warunkiem, że przeprowadzimy kampanię wyborczą, w której wszyscy będziemy pracowali z pełnym zaangażowaniem” – zapewnia.

Jarosław Kaczyński potwierdził również, że Prawo i Sprawiedliwość wystartuje w wyborach w ramach Zjednoczonej Prawicy oraz że do wyborów pójdzie z nimi Paweł Kukiz. Zapytany o listy wyborcze odpowiedział jednak, że nie zostały jeszcze ułożone.

