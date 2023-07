Opozycja zrywa rozmowy ws. paktu senackiego. Błyskawiczna odpowiedź PiS

– Chcemy pokazać, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest jednością. Obóz Zjednoczonej Prawicy współpracuje ze sobą i jest zdolny do tego, aby w trudnych czasach, czasach kryzysu, podejmować decyzje ważne z punktu widzenia obywateli. To jest o tyle istotne w kontekście wyborów parlamentarnych, ponieważ to jest pewien wybór dla Polaków: czy chcą mieć u władzy ludzi, którzy mają pewną konkretną i sprecyzowaną wizję Polski, czy ludzi, którzy nieustannie się awanturują i sieją chaos – stwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Zerwano rozmowy ws. paktu senackiego opozycji

W swojej wypowiedzi, jak i w całej konferencji, odwołał się do poniedziałkowej wypowiedzi Roberta Biedronia. Europoseł z Nowej Lewicy poinformował w programie „Tłit” Wirtualnej Polski o zerwaniu opozycyjnych rozmów ws. paktu senackiego. Wpłynąć na to miał „jeden z liderów, który stwierdził, że notowania ugrupowań opozycyjnych się zmieniły”. Owy lider domagać miał się ponownego rozdysponowania miejsc na listach. Domniemuje się, że chodzi o Donalda Tuska.

Rzecznik PiS uderza w opozycję

– Znowu dalszy ciąg jednej wielkiej przepychanki na opozycji. Nie potrafią dogadać się co do list. Nie potrafią dogadać się co do jednego wspólnego programu, ponieważ znacząco różnią się w sprawach istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego naszych rodaków. Nie mają żadnej wizji, myśli przewodniej, która by nakreślała to, czego tak naprawdę chce opozycja po ewentualnym wygraniu wyborów – powiedział Bochenek.

Na konferencji pojawili się przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy

Poza rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości w konferencji wzięli udział inni przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy: Włodzimierz Tomaszewski z Partii Republikańskiej, Zbigniew Giżyński reprezentujący koło poselskie Polskie Sprawy, Krzysztof Ciecióra ze stowarzyszenia OdNowa RP oraz Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

– Dzisiaj możemy zaobserwować, że polska scena polityczna podzieliła się na dwa bloki. Z jednej strony Zjednoczona Prawica, która ma konkretne rozwiązania programowe. (…) A po drugiej stronie swoisty galimatias – stwierdził wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

