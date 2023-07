Rzecznik rządu odpiera zarzuty byłego szefa PKW dot. referendum. „Jestem zażenowany”

7 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Dzięki temu referendum z jednym pytaniem zostanie przeprowadzone tego samego dnia, co wybory parlamentarne. Kwestia ta wywołała debatę publiczną. Kaczyński tłumaczył, że rząd chce włączyć się w pomoc, ale nie chce, żeby „ktoś zmuszał nas do zmiany naszego modelu życia i obniżenia naszego bezpieczeństwa”.

O to czy połączenie wyborów parlamentarnych z referendum na trzy miesiące przed wyborami jest zgodne z prawem pytany był w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Wojciech Hermeliński, były sędzia TK i przewodniczący PKW.

Wojciech Hermeliński: to głosowanie może być niekonstytucyjne

– Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego jest jednoznaczne: nie można żadnych istotnych zmian w prawie wyborczym wprowadzać później niż sześć miesięcy przed wyborami. Referendum ogólnokrajowe to również jest rodzaj głosowania. A zmiany, które się wprowadza, są istotne, jak np. kwestia urn wyborczych czy powoływania komisji referendalnych i wyborczych, bo odmienne organy te komisje powołują – odparł.

Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnił, że dopóki ustawodawca nie ujednolici tych zasad, to referendum będzie możliwe jednego dnia, ale w osobnych komisjach. – Tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza chce, żeby była jedna komisja, by zaoszczędzić koszty. Te zmiany mają charakter nie tylko techniczny. Komisja Wenecka wychodzi z założenia, że na rok przed wyborami nie wolno wprowadzać istotnych zmian – zaznaczył.

Piotr Müller: jestem zażenowany takimi wypowiedziami

O jego słowa zapytano rzecznika rządu. – Jestem zażenowany takimi wypowiedziami, ponieważ gdy chce się zapytać naród polski o bardzo ważną kwestię, to nagle wszyscy twierdzą, że to jest niekonstytucyjne. Co jeszcze bardziej demokratycznego, konstytucyjnego może być, niż zapytanie obywateli o ich wolę w referendum? Co tak bardzo boli opozycję, „elity” prawne? To ich boli, że nagle nie oni mogę decydować, a obywatele. Jaki artykuł miałby zostać złamany w tej sprawie? – pytał Piotr Müller.

Czytaj też:

Czym się martwią Polacy? Relokacja uchodźców daleko na liścieCzytaj też:

„Salwa była na wiwat, ale sporo odłamków trafiło w obóz rządzący”. Prof. Flis o zamieszaniu wokół migrantów