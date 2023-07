Ostra wymiana zdań na spotkaniu z Hołownią. „Pan jest kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego?”

We wtorek 11 lipca Szymon Hołownia spotkał się z wyborcami w Łomży, gdzie przez prawie półtorej godziny odpowiadał na pytania zgromadzonych osób. Najczęściej przewijającą się kwestią okazał się sprzeciw polityka wobec wspólnej listy opozycji.

Hołownia oskarżony o działanie na niekorzyść opozycji

– Pan jest kretem Rydzyka czy Kaczyńskiego? – usłyszał w pewnym momencie lider ruchu Polska 2050. W pierwszej chwili polityk zareagował śmiechem. – Jak Morawiecki był Tuska – dodała wyborczyni. Kobieta powiedziała również, że jeśli opozycja przegra wybory, to winny będzie wyłącznie Hołownia. Działacz poprosił o uzasadnienie przedstawionych tez.

– Pan startował na prezydenta i jak pan przegrał, zamiast poprzeć Trzaskowskiego, kogo pan poparł? – argumentowała uczestniczka spotkania. Hołownia zapewnił, że we wspomnianych wyborach prezydenckich poparł wspólnego kandydata PO i Nowoczesnej. Wtedy rozpoczęła się intensywna wymiana zdań. – Droga pani, pani żyje w jakimś Matrixie – powiedział wyraźnie zirytowany polityk.

Lider ruchu Polska 2050 o indoktrynacji i manipulacji

– Z przykrością muszę stwierdzić, że została pani bardzo poważnie zindoktrynowana, zmanipulowana w sposób, który utrudnia nam dyskusję – oznajmił Hołownia. Po tych słowach kobieta odeszła od mikrofonu. Działacz rozpoczął wtedy monolog o skutkach polaryzacji społeczeństwa.

– Wyzywa na samym początku, a później opowiada rzeczy, o których nie ma absolutnie dyskusji, nie ma sporu – mówił o zachowaniu kobiety. – To pokazuje, gdzie zaszliśmy w Polsce – kontynuował polityk. Mówił o braku dyskusji, krzykach, ideologii i indoktrynacji. – To strasznie smutny obrazek – podsumował.

Na koniec Hołownia przekonywał, że podejście Polaków do dyskusji musi się zmienić. – My dzisiaj, idąc do zmiany tej sytuacji, musimy doprowadzić nie tylko do zmiany tej czy innej ustawy, ale my musimy doprowadzić do tego, że znowu się lubić zaczniemy ze sobą nawzajem – powiedział. – Mam nadzieję, że nam się to szybko uda – zakończył.

