PiS opublikował spot pod hasłem „PO = kłamstwo”. Wykorzystano wypowiedzi Tuska i Grodzkiego

Przypomnijmy: w maju odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Programowy Ul”, w trakcie której przedstawiono obietnice wyborcze.

Sejm przyjął już ustawę ws. 800 plus

Partia rządząca złożyła trzy deklaracje: podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł, darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat oraz zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych.

Podkreślono, że mają one zostać spełnione jeszcze w tej kadencji parlamentu. 7 lipca Sejm przyjął ustawę, która zakłada waloryzację programu 500 plus na 800 plus.

Podwyższone świadczenie ma być wypłacane od 1 stycznia przyszłego roku. Jednak aby ustawa weszła w życie, konieczne jest kolejno przyjęcie jej przez Senat oraz podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Grodzki: Ta ustawa nie jest pilna

W ubiegłą środę, 12 lipca, marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował podczas konferencji prasowej, że ustawa dotycząca waloryzacji programu 500 plus nie będzie rozpatrywana na trwającym właśnie posiedzeniu Senatu.

Grodzki tłumaczył, że program ma wystartować za kilka miesięcy, więc „czasu jest aż nadto”.

– Pracujemy starym, dobrym trybem. Komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy zawsze 30 dni, ale w przypadku ustaw pilnych – 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu – oświadczył marszałek Senatu.

PiS opublikował spot „PO = kłamstwo”

W czwartek, 13 czerwca, Prawo i Sprawiedliwość opublikowało spot zatytułowany „Platforma Obywatelska = kłamstwo”, w którym wykorzystano m.in. fragment przytoczonej wcześniej wypowiedzi Grodzkiego.

Autorzy spotu zestawili ją ze słowami przewodniczącego PO Donalda Tuska, który w maju apelował do rządu o jak najszybszą waloryzację 500 plus, tj. już od 1 czerwca.

– Żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500 plus – mówi w nagraniu Tusk. – Ta ustawa nie jest pilna – mówi chwilę potem Grodzki.

Wypowiedzi Tuska ws. 500 plus, wieku emerytalnego i podatków

Kwestia waloryzacji 500 plus to niejedyna kwestia, w której PiS zarzuca PO – a właściwie Tuskowi – hipokryzję. W spocie zestawiono sprzeczne wypowiedzi dotyczące jeszcze trzech kwestii.

Chodzi o wprowadzenie programu 500 plus, podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia oraz podwyższenie podatku VAT do 23 proc. We wszystkich przypadkach użyto wyłącznie wypowiedzi przewodniczącego PO.

