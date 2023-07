Ryszard Kalisz wróci do polityki? W tle ma się toczyć walka o miejsca na listach

Rozmowy na temat paktu senackiego opozycji trwają w najlepsze. Choć Robert Biedroń stwierdził ostatnio, że zostały one zawieszone, jego wypowiedź zdementowała od razu Barbara Nowacka. I, jak informuje RMF 24, miała rację. Rozmowy nie dość, że trwają i to rzewnie, to na dodatek pojawił się w nich nowy gracz – Ryszard Kalisz, za którym optować ma w dużej mierze właśnie partia Biedronia.

Lewica ma naciskać na kandydaturę Ryszarda Kalisza

Ryszard Kalisz w prawdzie nie rozstawał się z SLD, z którego powstała Nowa Lewica, w najprzyjemniejszych okolicznościach, ale to już zamierzchłe czasy. Wszak do ostatnich dwóch wyborów w 2014 roku, parlamentarnych i europarlamentarnych, szedł w koalicji właśnie z lewicowymi partiami. Do pierwszych z SLD Lewicą Razem, a do drugich z Europą Plus, w której skład wchodziła rodzima partia Roberta Biedronia – Ruch Palikota.

Teraz, kiedy były minister spraw wewnętrznych i administracji trafił na celownik Nowej Lewicy jako potencjalny kandydat, pojawiły się rozmowy czyje miejsce ma zająć. Według RMF 24 najbardziej interesujące lewicę okręgi są w Warszawie. Nic dziwnego, ponieważ to tutaj Kalisz zdobywał swoje najlepsze wyniki. Problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba będzie ustalić, czyje miejsce polityk zajmie.

Na warszawskich listach do Senatu brakuje miejsc

Jak ustalił serwis, część z miejsc jest już zaklepana, a o swoje pozycje nie muszą się martwić Marek Borowski, były marszałek Sejmu i partyjny kolega Kalisza, oraz Aleksander Pociej, który od trzech kadencji związany jest z Platformą Obywatelską.

Pozostają więc teoretycznie dwa okręgi, jednak jeden z nich, ten z którego startowała zmarła przed miesiącem Barbara Borys-Damięcka, miał także zostać już zarezerwowany. Kandydować ma z niego były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Do dyspozycji jest więc ostatni okręg – Żoliborz, Białołęka, Śródmieście. W 2019 roku kandydował z niego Kazimierz Ujazdowski, polityk związany przed laty z Prawem i Sprawiedliwością, minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Rok wcześniej związał się on z Platformą Obywatelską, a aktualnie wchodzi w skład ugrupowania związanego z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Możliwe, że Ujazdowskiemu zostanie zaproponowane wystartowanie w wyborach, jednak nie do Senatu a do Sejmu. Jeśli tak się stanie, to miejsce dla Ryszarda Kalisza zostanie zwolnione. Na ten moment rozmowy mają jednak nadal trwać.

Czytaj też:

Mocne słowa Suskiego w trakcie debaty w Sejmie. „Proszę podać konkretny przykład, bo pójdę z panią do sądu”Czytaj też:

Sprawa Igora Tulei. TSUE wydał wyrok