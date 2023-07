Konfederacja z najwyższym wynikiem w historii. Nowy sondaż ujawnia coś jeszcze

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET wynika, że Konfederacja rośnie w siłę. Od kilku miesięcy wyborcy sojusz Nowej Nadziei, narodowców i środowiska Grzegorza Brauna plasuje się na trzecim miejscu w sondażach, za Prawem i Sprawiedliwością i Koalicją Obywatelską.

Nowy sondaż. Rośnie dystans między PO i PiS

Na ostatniej konwencji, z końcem czerwca, Konfederacja przedstawiła „Konstytucję Wolności”, czyli swój program na wybory parlamentarne. Partia zamierza iść do wyborów z postulatami prostych i niskich podatków, dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, mieszkań tańszych o 30 proc. i gotówki chronionej konstytucją.

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Konfederację zagłosowałoby 15,7 proc. Polaków – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Rozgłośnia zwraca uwagę, że to najwyższy wynik tego ugrupowania w historii badań sondażowych. Względem czerwcowego badania poparcie dla tego sojuszu wzrosło o 2,3 pkt proc.

Historyczny wynik Konfederacji. Najnowszy sondaż

Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wskazuje, że poparcie dla Zjednoczonej Prawicy deklaruje 35,1 proc. Polaków (w czerwcowym badaniu było to 34,4 proc.). Drugi wynik należy do Koalicji Obywatelskiej, na którą oddałoby głos 27,4 proc. (w czerwcowym badaniu było to 29,1 proc.) respondentów.

Z sondażu wynika, że Trzecia droga, czyli wspólna lista Polskiego Stronnictwa Ludowego pod przywództwem Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polski 2050 Szymona Hołowni zajmuje czwarte miejsce z poparciem równym 10,8 proc. W porównaniu do czerwca br. odnotowuje jednak wzrost o 1,4 pkt. proc.

Kolejne miejsce w nowym sondażu zajmuje Nowa Lewica. Na nią swój głos chce oddać 9,4 proc. respondentów. Nikt nie oddałby głosu na AgroUnię, natomiast jedynie 1,6 proc. ankietowanych nie wie jeszcze na kogo odda swój głos.

Nowy sondaż: prawie połowa Polaków nie poszłaby do wyborów

Badanie ujawnia niską frekwencję. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział jedynie 53,3 proc. Polaków.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dn. 10-11.07.2023r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Senat odrzucił prezydencką nowelizację. Lex Tusk wraca do SejmuCzytaj też:

Surowe kary za ujawnianie tajemnic Polski 2050. Członkowie partii musieli podpisać umowy