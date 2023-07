Morawiecki ostro o Tusku: Judasz, bajerant, kłamca i kłótnik

W piątek 14 lipca Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Premier stwierdził m.in. że do 2015 roku Polska przypominała trochę dziki zachód. – Prawo pięści, prawo silniejszego, wy tutaj w Sianowie nie byliście tymi silniejszymi od tych wielkich miast, rekinów biznesu, od mafii VAT-owskich. Ciężko było sobie z tym poradzić. Ale w 2015 roku tu, do tego miasta przyjechał szeryf i od tamtego czasu życie w Polsce się zmieniło – przekonywał polityk PiS.

W wystąpieniu szefa rządu nie zabrakło słów krytyki pod adresem Donalda Tuska. Lidera PO określał mianem bajeranta. Wytykał swojemu rywalowi, że zmienia zdanie ws. programu 500 plus. – Oni nazywają naszą politykę rozdawnictwo, ochłapy. Skandal, że tak w ogóle mówią, ale rzeczywiście tak mówią. 500 razy już zmienili zdanie na temat 500+ zresztą, nie dajcie się na to nabrać, bo oni teraz będą mówić, że to otrzymają, zaraz 800+, ale uważajcie na tego bajeranta – apelował Mateusz Morawiecki.

Nie była to jedyna wypowiedź premiera, w której użył słowa bajerant. – My też mamy w Polsce takiego bajeranta, który potrafi zmienić zdanie 3 razy w ciągu tygodnia. Jak lis, farbowany lis. Który potrafi powiedzieć: nie podniosę wieku emerytalnego, a potem uwaga, nie dość że podniósł ten wiek emerytalny, a sam odszedł w wieku 65 lat. Wyobrażacie sobie kogoś takiego, żeby on rządził Polakami? Polakom podniósł, sam poszedł na wcześniejszą, a wcześniej kłamał, że nie podniesie emerytury. To jest Judasz, bajerant z kamer, kłamca i kłótnik, tak mogę go określić w skrócie – powiedział polityk.

Wkrótce więcej informacji.