Jarosław Kaczyński: prawdziwa komuna dzisiaj to Platforma Obywatelska

Prezes PiS mówił podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Woli Rzędzińskiej, że „przed nami bój o Polskę”. – My potrafimy rządzić. Mamy środki na politykę społeczną, na zbrojenia – nasz rząd jest odpowiedzialny. Władza jest dla ludzi dojrzałych i dla twardych patriotów – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w Woli Rzędzińskiej. Zapewnił, że rząd PiS będzie wspierać Ukraińców

Zapewnił, że rząd PiS będzie wspierać Ukraińców. – Ale będziemy przede wszystkim bronić polskiego interesu narodowego. Wybory, które będą w październiku zdecydują o tym, jak będzie wyglądać nasze państwo i kto będzie w nim podejmował decyzje – podkreślał.

– My już tę metodę nie na wojnie, ale w pokojowej polityce będziemy stosować na wszystkich azymutach. I ci wszyscy, którzy nas oskarżają, że jesteśmy „pro-tacy”, czy „pro-inny” – nie, proszę państwa. My jesteśmy propolscy – przekonywał. Wtedy jeden z uczestników krzyczał, by „nie dać się Platformie i komunie”.

Kaczyński: dzisiaj PO to dawna komuna

Na te słowa zareagował prezes PiS. – Tak, proszę państwa. Przecież dzisiaj Platforma Obywatelska to jest dawna komuna. To są ci sami ludzi, bronią ubeków i ich emerytur. Pułkownik Mazguła, sekretarze KC, różni Cimoszewicze, Miller – wymieniał Kaczyński.

– SLD jest już nieboszczykiem, Lewica ledwie dycha, a prawdziwą komuną jest dziś Platforma Obywatelska. Tylko tamci byli Moskwa, a ci Berlin, ale na jedno wychodzi. My musimy obronić Polskę i wierzę, że z państwa pomocą obronimy nasz kraj – podkreślił Kaczyński.

Dodał też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości „broni polskiego interesu narodowego”. – W przeciwieństwie do tego, co robił Donald Tusk. Nasz rząd jest odpowiedzialny. Władza jest dla ludzi dojrzałych i dla twardych patriotów.

