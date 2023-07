Zamieszanie wokół startu Jacka Żalka w wyborach. Pojawi się na listach Konfederacji?

Jacek Żalek ma za sobą burzliwą karierę polityczną. Tylko w ostatnich latach zasłynął z obraźliwych wypowiedzi wobec opiekunów niepełnosprawnych, którzy strajkowali w Sejmie, a także ze słów, że osoby LGBT „to nie są ludzie, a ideologia”. Do dymisji z NCBiR musiał podać się po upublicznieniu faktu, że instytucja ta przyznała bardzo wysokie dotacje dwóm firmom, które powstały krótko przed ogłoszeniem konkursu. Jedna z nich otrzymała 55 mln, druga – 123 mln.

Obie te firmy miały powiązania z Partią Republikańską, której liderem jest Adam Bielan. Wiceliderem zaś – Jacek Żalek. Pod koniec czerwca Żalek zdecydował się na wywiad, w którym wyznał, że w NCBiR miał istnieć układ korupcyjny, a w sprawach decyzji podejmowanych przez NCBiR, czyli m.in. w kwestii przydzielania wysokich grantów na działania innowacyjno-badawcze, funkcjonował tzw. mały zarząd – powołany poza strukturami Centrum i poza ministerialną kontrolą Jacka Żalka. W jego rozmowach Adam Bielan nazywany był „sponsorem” .

Skąd wystartuje Jacek Żalek?

Jak dalej potoczą się losy byłego wiceministra? W rodzinnym Białymstoku mówi się obecnie, że Jacek Żalek ma wystartować z listy Konfederacji. „Jacek Żalek, białostocki poseł m.in. PiS, w przeszłości działacz kilkunastu partii i organizacji ma w tegorocznych wyborach startować do Sejmu w okręgu nr 24 Białystok z listy… Konfederacji. Żalek ma być 2 na liście, tuż za Krzysztofem Bosakiem. Jeśli jednak Bosak zdecyduje się na start z innego okręgu, to Żalek będzie „jedynką” Konfederacji w województwie podlaskim” – poinformował w mediach społecznościowych Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku, skąd pochodzi Jacek Żalek.

Do tej pory w Białymstoku numerem jeden na listach Konfederacji był Robert Winnicki, który zresztą zdobył poselski mandat z tego regionu. Rzeczywiście po jego wycofaniu się z polityki, „jedynką” mógł zostać Krzysztof Bosak, jednak dla Konfederacji, która nie ma zbyt dużych struktur na Podlasiu, bardzo dobrą lokomotywą wyborczą mógłby być Jacek Żalek, który ma spore grono wyborców głosujących na niego bez względu na polityczne barwy, które przyjmuje.

– Pierwsze słyszę – odpowiedział Jacek Żalek, kiedy zapytaliśmy go o start z list Konfederacji. – W ogóle nie jestem pewien, czy będę kandydować – dodał.

Żalek w rozmowie z Wprost przyznał, że ma spory żal do władz Prawa i Sprawiedliwości, że nie próbują wyjaśnić nadużyć do których doszło w NBCiR. – Na razie dużo wskazuje na to, że raczej jest wola zamiecenia tego problemu i tuszowania go. A ja nie widzę swojej przyszłości w obozie, który tuszuje afery korupcyjne. Czekam do końca miesiąca na rozwój wydarzeń i wtedy podejmę ostateczną decyzję – zapowiedział nasz rozmówca.

Kariera polityczna Jacka Żalka. Prawie dwadzieścia różnych partii i stowarzyszeń

Jacek Żalek z polską polityką związany jest połowę swojego życia. Debiutował jako radny w Białymstoku, mając zaledwie 25 lat. Od tego czasu był członkiem blisko dwudziestu partii i stowarzyszeń. Zaczynał od AWS, później był w Lidze Polskich Rodzin. Kolejno był związany z Młodymi Konserwatystami, Koalicją Konserwatywną, Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym i stowarzyszeniem KoLiber.

W 2001 roku został prezesem federacji Konwokacja Konserwatywna. Działał też w Przymierzu Prawicy, Chrześcijańskim Ruchu Samorządowym, Unii Polityki Realnej. Już w 2006 jako kandydat PiS został radnym sejmiku podlaskiego. Później przeszedł do PO i z jej ramienia był radnym sejmiku, a potem posłem. Został jednak zawieszony w prawach członka klubu PO. Powodem było wielokrotne łamanie dyscypliny. Wtedy razem z Jarosławem Gowinem i Johnem Godsonem, byłymi kolegami z PO, podpisał porozumienie z partią Polska Jest Najważniejsza i ze Stowarzyszeniem „Republikanie” . W 2013 roku współtworzył też partię Polska Razem. W 2015 roku Jacek Żalek startował do Sejmu z list PiS.

