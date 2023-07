Najnowszy sondaż wyborczy. Spadek poparcia dla PiS i PO, Konfederacja się umacnia

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że Platformie Obywatelskiej nie udało się na razie przebić szklanego sufitu i uzyskać poparcia większego niż 30 proc. Według sondażu liderem niezmiennie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na poparcie w wysokości 33,3 proc. To o 0,6 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym na początku czerwca.Z kolei oddanie głosu na PO zadeklarowało 27,6 proc. ankietowanych, a więc o 2,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Tym samym różnica między PiS i PO wzrosła z 3,8 do 5,7 pkt proc.

Trzecią siłą polityczną w kraju według badania IBRiS jest Konfederacja. Formacja m.in. Sławomira Mentzena, Janusza Korwin-Mikkego oraz Grzegorza Brauna zamyka podium z wynikiem 13 proc., co oznacza wzrost o 0,7 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Trzeciej Drogi, a więc porozumienia wyborczego PSL i Polski2050. Na tą formację chciałoby głosować 10,3 proc. respondentów, a więc o 0,2 pkt proc. mniej niż przy poprzednim badaniu. O 1,1 pkt proc. wzrosło natomiast poparcie dla Lewicy, które wynosi obecnie 9,9 proc.

5,9 proc. uczestników badania nadal nie jest w stanie jednoznacznie określić, którą partię popiera.

Po przełożeniu tych wyników na mandaty okazuje się, że ich rozkład wyglądałby następująco: PiS — 182, KO — 150, Konfederacja — 53, Polska 2050 + PSL — 38, Lewica — 36, Mniejszość niemiecka — 1.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 19-20 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).