O tych nagraniach Konfederacja chciałaby zapomnieć. „Głosy idiotów”, „po prostu umrze”

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Według najnowszych sondaży na pozycji trzeciej siły politycznej w kraju umocniła się Konfederacja.

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Estymator dla portalu Do Rzeczy wynika, że partię, do której należą m.in. Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen oraz Grzegorz Braun popiera 15,4 proc. badanych, co oznacza wzrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. W badaniu zrealizowanym przez IBRiS dla Onetu Konfederacja z wynikiem 13 proc. także zamyka podium.

Wstydliwe słowa polityków Konfederacji

W obliczu sondażowych wzrostów Konfederacji, Cezary Tomczyk postanowił zebrać najbardziej kuriozalne komentarze członków partii. O większości z nich działacze z pewnością woleliby zapomnieć. – Konfederacja dałaby naprawdę wiele, żeby filmy, które wam za chwilę pokażę, zniknęły z sieci. Jedno jest pewne: Konfederacja to największy przeciwnik kobiet w Polsce – ocenił poseł Platformy Obywatelskiej.

Na początku umieszczonego w mediach społecznościowych nagrania widzimy Janusza Korwin-Mikkego, który w 2020 roku stwierdził, że dzieci z gwałtu można sprzedać na wolnym rynku: — Dziecko kosztuje w tej chwili 25 tys. dol — przekonywał. Następnie polityk opozycji przypomniał wypowiedź Krzysztofa Bosaka, który bagatelizował sprawę śmierci okołoporodowych. – Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze – komentował polityk w 2020 roku.

W dalszej części klipu pojawia się Kaja Godek, była członkini Konfederacji. To właśnie ta działaczka pro-life w 2019 roku stwierdziła, że kobiety w kryzysie są przechwytywane przez środowisko feministyczne i wykorzystywane do ohydnej, odrażającej propagandy, a dzieci są pokrojone żywcem.

Konfederacja chce karać więzieniem za aborcję?

Cezary Tomczyk przypomniał także słowa Sławomira Mentzena, który zapytany przez dziennikarzy „Gazety Wyborczej” o swoją propozycję karania 10-letni więzieniem za przeprowadzenie aborcji odparł, że jest przekonany, że aborcja jest zabiciem dziecka, a jeżeli ktoś zabija dziecko, to powinno się to jakoś karać.

Korwin-Mikke i „głosy idiotów”

Na koniec nagrania polityk PO wspomniał o tym, że „wszyscy posłowie Konfederacji podpisali wniosek do pseudotrybunału Julii Przyłębskiej, żeby kobietom zgotować piekło na ziemi”. – Chciałem to podsumować, ale zrobił to za mnie Janusz Korwin-Mikke – powiedział Cezary Tomczyk, po czym pokazał kolejne nagranie. Słyszymy na nim Janusza Korwin-Mikkego, który tłumacząc program Konfederacji przyznał, że „nie jest on pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy idiotów”.

– Idioci ie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny. My chcemy walczyć o 15 proc. i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów. No i wpisuje się do programu to, co idiota zrozumie – powiedział wprost były kandydat w wyborach prezydenckich. – Program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji, żebyśmy to jasno powiedzieli. Jest to program mówiony po to, żeby ludzie zagłosowali na Konfederację – dodawał.

