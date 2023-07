Impreza PiS niewypałem. W grze terenowej udział wzięli partyjni działacze

„Skrytki Platformy” to akcja polegająca na „rozwiązywaniu zagadek oraz szukaniu ukrytych przez aferzystów z PO pieniędzy”. – – Dziś po raz kolejny chcemy przypomnieć Polakom to, kto stoi za Donaldem Tuskiem. Gdyby miała się odbyć Rada Ministrów rządu Donalda Tuska, to odbyłaby się ona prawdopodobnie w więzieniu, bo wielu jego ministrów tam właśnie przebywa – mówił Jacek Ozdoba zapowiadając wydarzenie.

Niewypał akcji PiS w Elblągu

Zapowiadana przez działaczy PiS akcja w Elblągu okazała się jednak niewypałem. Jak donosi „Gazeta Wyborcza” partii rządzącej nie udało się zmobilizować mieszkańców miasta do wzięcia udziału w grze terenowej. Zamiast tego do Elbląga, z różnych miejsc kraju, dowiezieni zostali działacze partii i to oni bawili się w odkrywanie „Skrytek Platformy”. Wśród nich znalazł się m.in. pracownik banku PKO BP i młoda twarz partii Jarosława Kaczyńskiego, 22-letni Oskar Szafarowicz.

Na miejscu pojawili się również wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. To właśnie oni przechadzali się po Elblągu w poszukiwaniu Donalda Tuska nazwanego na potrzeby akcji "Szatniarzem Europy" oraz "arabskich dolarach" ukrywanych przez Radosława Sikorskiego.

„Skrytki Platformy” to tylko jedna z letnich inicjatyw partii rządzącej. PiS organizuje również rodzinne pikniki. W ubiegłą niedzielę jedno z takich wydarzeń odbył się w Stawiskach, a podczas imprezy do rodzin przemawiał Jarosław Kaczyński. – Oni nam proponują powrót do tego, co było. Ale przede wszystkim proponują nam nienawiść. Wojnę. Wojnę domową. Niszczenie katolików. Język polityki, który jest jakimś językiem z jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek: on się nazywa Donald Tusk – przekonywał lider PiS.

