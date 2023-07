Barbie jak koń trojański, erozja putinizmu i bandyckie sztuczki firm pożyczkowych. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Barbie, dziewczynka do bicia”. Najsłynniejsza lalka świata jest bohaterką kolejnego filmu – tym razem nie tylko dla młodych widzów. – To „film – koń trojański” – tłumaczy w rozmowie z Martą Byczkowską-Nowak filmoznawczyni Diana Dąbrowska.

„Nie miałam lalki Barbie”. Paulina Gałązka, aktorka, której głosem mówi Barbie w polskiej wersji filmu, opowiada Wiktorowi Krajewskiemu o swojej drodze zawodowej i emancypacji: – Musiałam udowadniać, że myślę.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Polityków PiS nie interesuje życie Polaków”. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, odpowiada na pytania Marcina Makowskiego dotyczące koalicji z Szymonem Hołownią, marszu „miliona serc”, sprawy pani Joanny, a także krytykuje TK.

„Prezes to wiekowy padre”. – Już od pewnego czasu mam poczucie słabnącej kondycji u prezesa – mówi Agnieszce Szczepańskiej Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka PO, kiedyś szefowa sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego.

„Opozycja odsunie PiS od władzy”. Likwidacja 13. i 14. emerytury na rzecz gwarantowanej waloryzacji, leki na receptę po 5 zł – to część programu, który po wyborach chciałaby realizować Lewica, o czym opowiada Joannie Miziołek Włodzimierz Czarzasty.

„Trzeba zwalczać niszczycieli”. – Gdybym miał możliwość wpływania na decyzje na przykład w ministerstwie edukacji, w ciemno brałbym taką pracę – mówi Agnieszce Szczepańskiej Artur Dziambor, były poseł Konfederacji.

„Prędkość nieprzeżyciowa”. Marek Młodożeniec, biegły sądowy w zakresie wypadków komunikacyjnych, w wywiadzie Katarzyny Świerczyńskiejproponuje, żeby drastyczne zdjęcia z wypadków, takich jak ten w Krakowie, obowiązkowo oglądali kursanci szkół nauki jazdy.

„Murem za opozycją”. Podkowa Leśna szczyci się swoją otwartością, ideą miasta ogrodu i przedwojennymi willami. I tym, że PiS nie będzie miał tu czego szukać w najbliższych wyborach. Reportaż Piotra Barejki.

„Przyjaciółka wie lepiej”. Najgorszym wariantem „filozofii pępka” są poglądy wygłaszane przez różne pseudoekspertki, ograniczone do własnych doświadczeń, przy jednoczesnym braku rzetelnej wiedzy. Słuchając ich, nie mogę usiedzieć w fotelu – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„»Bandycka sztuczka« firmy pożyczkowej”. Ponad 40 tysięcy złotych. Tyle ma do spłaty Anna Wężyk, mimo że w 2005 roku pożyczyła ledwie 6 tysięcy. Kobieta przez niemal dekadę była przekonana, że spłaciła całość pożyczki. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Chadecy już nie brzydzą się AfD”. Dziwne, że nikt nie krzyczy o recydywie nazizmu w Niemczech, chociaż liderzy tamtejszej chadecji właśnie ogłosili koniec kordonu sanitarnego wokół skrajnie prawicowej AfD – ostrzega Jakub Mielnik.

„Powolna erozja putinizmu”. – W Rosji przegrana wojna często doprowadza do zmian wewnętrznych w dobrym kierunku. (…) ten schemat może się powtórzyć – mówi Marcinowi Makowskiemu były ambasador USA w Polsce Daniel Fried.

„Tylnymi drzwiami na igrzyska”. Nadal nie wiadomo, czy na igrzyskach w Paryżu będą mogli wystartować w nich sportowcy z Rosji i Białorusi. Część zawodników postanowiła poszukać alternatywnej drogi do Paryża. Zjawisku przyjrzał się Michał Banasiak

„Równość małżeńska dla wszystkich!” – Dla ludzi, którzy oglądali „M jak miłość”, społeczność LGBT to są dziwacy, ale mogę być „mostkiem” pomiędzy jednymi a drugimi – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Marcjanna Lelek, aktorka z tego serialu.

„Upiór czy galicyjski Robin Hood”. Pamięć o Jakubie Szeli tli się mimo upływu lat. Raz z większą siła, raz z mniejszą. Zależnie od nastrojów i sytuacji politycznej. Dzisiaj wraca, a o jego legendzie pisze Ryszard Jamka. Poleca Leszek Bugajski.

„Tu chodzi o przykład”. Wspaniały aktor, Jerzy Stuhr udzielił wywiadu dla portalu Plejada. Odniósł się w nim do wypadku, który spowodował jadąc autem pod wpływem alkoholu. Gdybym spotkał pana Stuhra powiedziałbym mu mniej więcej to, co koledze, który wsiadł za kółko napruty w dym – oburza się Łukasz Orbitowski.

Czytaj też:

Roxie Węgiel w pierwszym takim wywiadzie: Dostawałam „nudesy” od obleśnych facetów, zdjęcia porno z wklejoną moją głową, pogróżki. Bałam się, że ktoś mi zrobi krzywdęCzytaj też:

Hennig-Kloska dla „Wprost”: Mamy nadwyżkę kandydatów na posłów. Moglibyśmy wystartować samodzielnie