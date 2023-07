Spór o likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie. „Próbują wymazać te fakty z historii”

W ubiegły czwartek, 27 lipca, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk spotkał się z wyborcami w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim.

Morawiecki zapowiedział powrót żołnierzy do Ostródy

Tuż przed spotkaniem premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wytknął zlikwidowanie jednostki wojskowej w Ostródzie w czasach rządów koalicji PO-PSL, gdy Tusk sprawował funkcję premiera.

Morawiecki poinformował także, że koalicja Zjednoczonej Prawicy odtworzy niebawem wspomnianą jednostkę.

– Słyszałem, że Donald Tusk przyjeżdża do Ostródy. Doskonała okazja się trafiła, (...) żeby wytłumaczyć i przeprosić za likwidację jednostki wojskowej w Ostródzie (...) A wie pan z kim graniczy to województwo? [chodzi o należący do Rosji obwód królewiecki – red.] Ma pan okazję, żeby przeprosić. Pierwszy raz czekam z uwagą na pana spotkanie – powiedział premier.

Tusk odpierał zarzuty

Tusk odniósł się do tego w trakcie wizyty w Ostródzie. Stwierdził, że Morawiecki „przebrał się w taki mundurek, żeby udawać żołnierza, taki t-shirt w kolorze khaki”. Zarzucił także szefowi rządu kłamstwo.

– Zrobił groźną minę i powiedział, że powinniśmy przeprosić za coś, czego autorem głosującym za pewną ustawą był Jarosław Kaczyński. To jest nie pierwszy raz, kiedy panu Mateuszowi myli się: bardzo chciałby dosolić swojemu byłemu szefowi, a za każdym razem mu wychodzi inaczej i za każdym razem dowala aktualnemu szefowi – powiedział szef PO.

Wspomniany przez Tuska akt prawny to Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP z 2001 r., która umożliwiała rozformowywanie jednostek wojskowych. Ustawa została uchylona w kwietniu ubiegłego roku.

Morawiecki opublikował dokument MON z 2010 r.

W piątek, 28 lipca, Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych dokument, na podstawie którego zlikwidowano jednostkę wojskową w Ostródzie. To decyzja wydana 24 grudnia 2010 r. przez Bogdana Klicha, ówczesnego ministra obrony narodowej w rządzie PO-PSL.

„Rząd Donalda Tuska zlikwidował wiele jednostek wojskowych narażając bezpieczeństwo Polski. Dzisiaj próbują wymazać te fakty z historii, próbują oszukiwać Polaków. Dowody na stół. Decyzja z czasów Tuska w sprawie likwidacji jednostki w Ostródzie poniżej. Przestańcie kłamać!” – napisał na Facebooku premier.

