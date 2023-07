Jarosław Jakimowicz w Suwerennej Polsce? Stanowcza reakcja rzecznika ziobrystów

„Nie ma dłużej co utrzymywać w tajemnicy. Coś o czym wiedziałem, że nastąpi po ewentualnej zmianie po wyborach dzieje się teraz” – napisał Jarosław Jakimowicz we wpisie na Instagramie. „Dostałem nieprawdopodobną propozycję” – ogłosił były prezenter TVP Info.

W dalszej części wpisu stwierdził, że „najbliżej mu było zawsze do Solidarnej Polski dziś Suwerennej Polski”. „Chyba jasne jest wszystko? Nie trzeba być po politologii, żeby zrozumieć widzieć co się dzieje” – dodał.

Jakimowicz w Suwerennej Polsce? Ozdoba dementuje

O dołączenie Jakimowicza do Suwerennej Polski dziennikarze zapytali w piątek w sejmie wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdobę. – Proszę nie ciągnąć wątku dotyczącego wpisu. Nie było takich rozmów. Nie wiem. Przetnijmy tę dyskusję. Nie ma takiej decyzji, nie było takich rozmów. Nie mamy tych informacji, sprawdziłem to. Nie było akcesji czy jakiś nowych rozmów – odpowiedział stanowczo rzecznik prasowy partii Zbigniewa Ziobry, a jego wypowiedź cytuje Wirtualna Polska.

– Może to był jakiś żart? Zostawmy ten temat jako taki michałek. Ucinamy dyskusję – zaznaczył Ozdoba.

Prezenter zwolniony z TVP Info

Znany z roli w „Młodych wilkach” Jakimowicz w ostatnich latach był komentatorem w programie „Jedziemy” Michała Rachonia i współprowadził program „W kontrze” na antenie TVP Info. W ubiegłym tygodniu prezenter został zwolniony ze wszystkich programów.

Decyzja o zwolnieniu Jakimowicza to pokłosie skarg, jakie na niego wpływały od jego współpracowników. „W związku z licznymi przykładami Pana nieprzyzwoitych zachowań, zwłaszcza wobec współpracujących z TVP Info kobiet, podjąłem decyzję o natychmiastowym zakończeniu współpracy z Panem. Pana postawa odbiega od obowiązujących w Spółce standardów oraz ogólnie przyjętych norm społecznych” – przekazał aktorowi szef TAI Michał Adamczyk w piśmie, do którego dotarły Wirtualne Media.



Sam Jakimowicz stwierdził po wyrzuceniu go z TVP Info, że ta decyzja to efekt „walki dobra ze złem”, a na władze TAI miała wpłynąć „tęczowa zaraza”. Ubolewał też, że w związku z pracą w TVP, spotkał się z „ogromnym ostracyzmem” ze strony show-biznesu i środowiska artystycznego „przez co stracił pracę w telewizji, kinie i teatrze”.

Czytaj też:

Ciąg dalszy awantury z udziałem polityków PO i Ozdoby. Zapowiedzieli zawiadomienia do prokuratury

Czytaj też:

Awantura w Sejmie po nagraniu ministra. „Perfumowanie się gaśnicą w rytmie lambady”