„Tykająca bomba z opóźnionym zapłonem”. KO wzięła na tapet kryzys demograficzny

Podczas briefingu sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński przekonywał, że rząd PiS to „najbardziej antyrodzinny rząd od 1989 roku”. – To rząd, który doprowadził do tego, że Polska się wyludnia. To rząd, który doprowadził do tego, że za 30 lat na rynku pracy nie będzie młodych Polaków. Czas zacząć o tym mówić bardzo, bardzo głośno, bo jest to największe zagrożenie dla wolności i suwerenności Polski, jeżeli rozpatrujemy horyzont około 30 lat – wskazał polityk.

„Tykająca bomba z opóźnionym zapłonem”

Z kolei poseł Arkadiusz Marchewka przytoczył dane na temat sytuacji demograficznej w Polsce. Według nich w pierwszej połowie 2023 roku urodziło się 139 tysięcy Polaków, co oznacza, że „w Polsce zmarło 70 tysięcy więcej Polaków niż przyszło na świat”.

– Prawda jest taka, że liczba urodzeń spada bardzo szybko. Jesteśmy na równi pochyłej i można powiedzieć jasno, że to tykająca bomba z opóźnionym zapłonem, która będzie miała bardzo negatywne skutki dla funkcjonowania Polski – mówił. – To są dramatyczne, drastyczne dane. Jeżeli one nie zostaną zahamowane, to katastrofa demograficzna będzie coraz prędzej następować i będzie na naszym horyzoncie – podkreślił poseł PO.

Kryzys demograficzny. Co proponuje Koalicja Obywatelska?

Posłowie wskazali osiem rozwiązań, które według Koalicji Obywatelskiej, miałyby przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w Polsce.

Wśród nich wymienili: bezpłatny program in vitro, bezpłatne badania prenatalne i lepszą opiekę okołoporodową, prawo do decyzji o bezpiecznym przerywaniu ciąży do 12. tygodnia, wsparcie dla dzieci urodzonych z niepełnosprawnością oraz ich rodzi, pełnopłatne urlopy po narodzinach dziecka, utworzenie żłobków w każdej gminie, „babciowe”, czyli 1500 zł miesięcznie dla mam wracających do pracy, a także wprowadzenie kredytu 0 proc. na mieszkanie.

