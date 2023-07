Konfederacja w koalicji z PO albo z PiS po wyborach? Polacy powiedzieli, co o tym sądzą

W lipcowych sondażach Konfederacja osiągnęła rekordowe poparcie. W badaniu IBRIS dla Radia Zet chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 15,7 proc. respondentów, a w sondażu Social Changes – 16 proc. Według serwisu ewybory.eu, na sojusz mentzenowców, narodowców i środowiska Grzegorza Brauna średnio popiera obecnie 12,6 proc.

Wraz ze wzrostem notowań w ostatnich tygodniach regularnie pojawiały się sugestie, że Konfederacja mogłaby wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach, choć liderzy tego środowiska konsekwentnie zaprzeczają. Ewentualnej koalicji z Konfederacją nie wyobraża sobie też część opozycji.

Z kim Konfederacja powinna wejść w koalicję? Sondaż

SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał, co na ten temat sądzą Polacy. Na pytanie „z kim Konfederacja powinna wejść do koalicji rządowej po wyborach”, najwięcej respondentów odpowiedziało, że „nie powinna wchodzić w żadną koalicję”. Taki pogląd wyraziło 45,9 proc. uczestników badania.

17,5 proc. badanych po wyborach widziałoby Konfederację w koalicji z PiS i innymi partiami obecnej koalicji rządzącej, a 16,3 proc. w koalicji z PO i innymi partiami z obecnej opozycji. 20,3 proc. respondentów wskazało na odpowiedź „nie mam zdania”.

Mentzen: Trzeba wytyczyć nową linię

Do pytań dotyczących tego, z kim Konfederacja chce tworzyć koalicję po wyborach odniósł się w sobotę w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen. „Gdy odpowiadam, że ani z PiS ani z PO, prawie zawsze słyszę odpowiedź, że tak się nie da, trzeba się przecież z nimi dogadać. Oczywiście, że się da, trzeba tylko bardzo chcieć. Wymaga to mnóstwo pracy, dużo szczęścia i wytrwałości, ale jest to możliwe. Bardzo trudne, ale możliwe” – napisał lider Nowej Nadziei.

Polityk wskazał, że Konfederacja „nie może powtórzyć błędów tych, którzy próbowali naruszyć duopol” PO -PiS w poprzednich latach. „Nie możemy wejść w bliską współpracę z PO i PiS. Musimy być przeciwko jednym i drugim, doprowadzając do zmiany linii podziału. Tak, jak udało się to PO-PiS w 2005 roku. Polska polityka musi się zmienić. Trzeba wytyczyć nową linię: oni przeciwko nam” – oświadczył Mentzen.

