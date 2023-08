Morawiecki atakuje Tuska. „Uwierzyć mu to jak ulokować oszczędności u jego kolegi Palikota”

„Uwierzyć Tuskowi to jak ulokować pieniądze u Palikota – albo w Amber Gold. Przypomnijmy sobie jego bzdury” – napisał w środę na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, a do wpisu dołączono nagranie z urywkami wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Morawiecki: Uwierzyć Tuskowi to jak ulokować oszczędności u jego kolegi Palikota

Na początku pokazano fragment nagrania Tuska, w którym mówił o inflacji i wzroście cen cebuli. Następnie pojawia się kadr z jednej z konferencji, na której były premier ostrzegał, że „w wielu miejscach w Polsce z węglem będzie na pewno kłopot”, a później przypomniano słowa „VAT na gaz” i „porcji frytek za 30 złotych”.

– Słuchajcie. Uwierzyć Tuskowi to jak ulokować oszczędności u jego kolegi Palikota. Albo znów oszuka, albo po prostu ucieknie. Facet do dziś nie chce ujawnić, ile pieniędzy płynie do niego co miesiąc z zagranicy – mówi premier na nagraniu. – My nigdy nie zostawiamy ludzi w potrzebie. Jak przez wojnę wywołaną przez Putina wystrzeliła inflacja, to wprowadziliśmy tarcze osłonowe na podstawowe produkty. Choć nie wszyscy tak robili. I to najbardziej boli Tuska i jego Partię Oszustów – przekonuje Morawiecki.

twitter

O co chodzi z Palikotem?

Janusz Palikot to były polityk Platformy Obywatelskiej. To z jej list uzyskał mandat posła w 2005 i 2009 roku. W 2010 r. odszedł z partii i założył własną.

Po wycofaniu się z polityki wrócił do działalności biznesowej w branży napojów alkoholowych. Ostatnio alkoholowy holding zarządzany przez Palikota – Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA – ma kłopoty. Jak poinformował serwis money.pl, spółka, która finansuje się głównie pożyczkami od inwestorów prywatnych, od kilku miesięcy zalega z wypłatą odsetek od mikropożyczek. Inwestorzy pożyczyli spółce łącznie 100 mln zł.

Po pojawieniu się tych doniesień, wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że poprosił Krajową Administrację Skarbową o kontrolę rozliczeń podatkowych w biznesach związanych z Palikotem. Sam Palikot uważa, że trwa na niego nagonka i „chodzi o to, żeby przyłożyć Donaldowi Tuskowi”.

Czytaj też:

Donald Tusk dystansuje Jarosława Kaczyńskiego i goni Mateusza Morawieckiego. Najlepszy wynik od latCzytaj też:

Kiedy wybory? Osoba z otoczenia Kaczyńskiego twierdzi, że zapadła decyzja