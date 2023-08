Ważą się losy Trzeciej Drogi. „Musieliśmy podjąć przygotowania do samodzielnego startu”

Przypomnijmy: 24 lipca Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Wprost dał jasno do zrozumienia, że nie wyklucza rozpadu Trzeciej Drogi, czyli koalicyjnego komitetu wyborczego PSL i Polski 2050, który został zawiązany pod koniec kwietnia.

Lider PSL: Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości

Jako ewentualną przyczynę rozpadu lider ludowców wskazał ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego. Aby dostać się do Sejmu, partia musi przekroczyć w wyborach próg 5 proc. głosów, zaś koalicja partii 8 proc.

– Nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, gdyby średnia sondażowa wskazywała na ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego dla koalicji (...). Wtedy będziemy podejmować odpowiednie decyzje. Na dzisiaj takiego ryzyka nie widzę – jest stabilne poparcie rzędu 10-11 proc. – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Hennig-Kloska: Przygotowania do samodzielnego startu

W środę, 2 sierpnia, wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że jej ugrupowanie rozpoczęło przygotowania do „samodzielnego startu”.

Jednocześnie zastrzegła, że Polska 2050 będzie starała się utrzymać się koalicję z PSL. Wszystko zależy od wyniku toczących się rozmów, który powinny zakończyć się pod koniec tygodnia.

– Musieliśmy podjąć przygotowania oczywiście do samodzielnego startu. Mamy własne listy, mamy zdolność do zebrania podpisów (...), nasze struktury są bojowo nastawione i chcą iść się bić o Polskę w najbliższych wyborach. Przebadaliśmy też, samodzielnie Polska 2050 ma blisko 10 proc. poparcia, więc nie pozostawimy naszych wyborców (...). Pewnie najbliższe 2-3 dni przyniosą do piątku odpowiedź na to pytanie [o utrzymanie Trzeciej Drogi – red.] – tłumaczyła Hennig-Kloska w programie „Graffiti” na antenie telewizji Polsat.

Polska 2050 nie chce współpracy z Agrounią

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 przyznała, że koalicjantów poróżniła kwestia rozszerzenia Trzeciej Drogi o Agrounię. Warto dodać, że pod koniec lipca ugrupowanie Szymona Hołowni chłodno odniosło się do współpracy z posłami Porozumienia i stowarzyszeniem Młoda Polska.

– PSL zwrócił się do nas z takim wnioskiem [chodzi o akces Agrounii – red.]. My takiej możliwości na tym etapie nie widzimy (...). Porozumienie również nie będzie częścią Trzeciej Drogi jako ugrupowanie. Natomiast my z góry powiedzieliśmy, że o poszczególnych osobach możemy rozmawiać – uzupełniła Hennig-Kloska.

