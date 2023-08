Czy Trzecia Droga przetrwa do końca tygodnia? „Rada Naczelna PSL podejmie uchwałę”

Przypomnijmy: w środowy poranek, 2 sierpnia, pojawił się sygnał, że Trzecia Droga – czyli zawiązany pod koniec kwietnia koalicyjny komitet wyborczy PSL i Polski 2050 – może się rozpaść.

Hennig-Kloska: Najbliższe 2-3 dni przyniosą odpowiedź

Wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że jej ugrupowanie rozpoczęło przygotowania do samodzielnego startu w wyborach.

Zastrzegła jednak, że wciąż prowadzone rozmowy, które mogą zapobiec rozpadowi koalicji. Nie ukrywała, że kością niezgody jest kwestia ewentualnego rozszerzenie Trzeciej Drogi o Agrounię, na co nalegają ludowcy.

– Mamy własne listy, mamy zdolność do zebrania podpisów (...) Przebadaliśmy też, samodzielnie Polska 2050 ma blisko 10 proc. poparcia, więc nie pozostawimy naszych wyborców (...). Pewnie najbliższe 2-3 dni przyniosą do piątku odpowiedź na to pytanie [o utrzymanie Trzeciej Drogi – red.] – tłumaczyła Hennig-Kloska w programie „Graffiti” na antenie telewizji Polsat.

Zgorzelski: W sobotę Rada Naczelna PSL podejmie uchwałę

Jeszcze tego samego dnia pojawił się kolejny sygnał, że współpraca PSL i Polski 2050 stoi pod znakiem zapytania. Poseł ludowców i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski zapowiedział, że sytuacja wyklaruje się pod koniec tygodnia.

– W sobotę Rada Naczelna PSL podejmie uchwałę o realizacji konkretnego kierunku wyborczego. W którą stronę? Jako koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga. Choć życie pisze różne scenariusze. PSL jednak był, jest i będzie – powiedział Zgorzelski w programie „Fakty po Faktach” na antenie TVN.

Dodał, że Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, PSL i Polsce 2050 udało się właśnie stworzyć wspólną listę kandydatów na senatorów.

– Możemy ogłosić sukces strony demokratycznej. Pakt Senacki został dopięty. Jesteśmy umówieni, że o jego ostatecznym kształcie i szczegółach powiedzą wspólnie liderzy partyjni. Najprawdopodobniej nastąpi to po ogłoszeniu terminu wyborów – uzupełnił Zgorzelski.

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne?

Zgodnie z Konstytucją termin wyborów zarządza prezydent RP. Termin musi zostać wyznaczony na „dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu”.

Tym samym, Andrzej Duda ma do wyboru jeden z następujących terminów: 15 października, 22 października, 29 października albo 5 listopada. Zdaniem Szymona Hołowni, prezydent ogłosi swoją decyzję w najbliższy poniedziałek.

