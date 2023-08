Giertych wystartuje w wyborach do Senatu. Jest zainteresowany okręgiem PO

W czwartek 3 sierpnia Szymon Hołownia wziął udział w programie „Rzecz o polityce”. Zapytany przez „Rzeczpospolitą” o to, czy Polska 2050 zamierza zgłosić Romana Giertycha jako swojego kandydata w wyborach do Senatu, zaprzeczył. Wyjaśnił, że chociaż znajdzie się na listach wyborczych, to nie z ramienia Polski 2050, a jako kandydat niezależny.

Hołownia zgłosił kandydaturę Giertycha

– Roman Giertych został zgłoszony, i przeze mnie, i przez Michała Kobosko, jako kandydat do Senatu, na takiej samej zasadzie, na jakiej z paktem senackim relacje będą mieli Adam Bodnar, czy Wadim Tyszkiewicz, czy Krzysztof Kwiatkowski, czy inni kandydaci, którzy będą, jako niezależni, startowali w swoich okręgach, a pakt senacki nie będzie wystawiał przeciwko nim żądnych kontrkandydatów – oświadczył polityk.

Szymon Hołownia podkreślił, że Giertych jest zainteresowany konkretnym, „podpoznańskim” okręgiem wyborczym, który pozostaje w gestii Platformy Obywatelskiej. – Nie wiem, jakie są wyniki rozmów między nim a Platformą Obywatelską na tym etapie. My już w tym nie uczestniczyliśmy – przekazał.

Giertych chce startować z okręgu PO

Lider Polski 2050 zapewnił jednak, że Giertych nie został przez nich zgłoszony jako kandydat z konkretnego okręgu. – Mówiliśmy, że jeżeli będzie trzeba, możemy zaproponować któryś ze swoich okręgów, jeżeli miałoby to „odbarczyć” sytuację, po to, żeby ta układanka się poprzesuwała – przekazał.

Hołownia oznajmił, że na takich samych zasadach zgłosił kandydaturę Adama Bodnara. – Zaproponowałem (...), że jeden z naszych okręgów może posłużyć, jako rodzaj takiej stabilizacji, że ktoś się tu przesunie, gdzieś tutaj się to wszystko poukłada, i rzeczywiście, po tym obrocie, po tych 12 godzinach sytuacja się wyklarowała i od tej strony jesteśmy umówieni – powiedział.

Roman Giertych nie wykazuje jednak zainteresowania okręgami, które pozostają w gestii Polski 2050. – Nie wiem, jak będzie z Romanem Giertychem. Jego interesuje tylko ten okręg, nie interesują go inne (...) To już jest sprawa między nim a Platformą Obywatelską – zapewnił Hołownia.

Sawicki: Biorą za niego odpowiedzialność

Do informacji o kandydaturze Giertycha odniósł się poseł PSL Marek Sawicki, który kilka godzin wcześniej zapewniał, że polityk nie wystartuje z list paktu senackiego. – Każdy ma prawo zgłaszać kandydatów w ramach paktu senackiego. Rano nie wiedziałem o tym, że Szymon Hołownia z Michałem Kobosko zgłaszają akurat Romana Giertycha – powiedział w audycji „Rozmowa Polskiego Radia 24”.

– Jeśli to jest ich kandydat, biorą za niego odpowiedzialność, więc co nam do tego? – skomentował. Podkreślił jednak, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie miało żadnego związku z jego zgłoszeniem.

