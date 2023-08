Donald Tusk ogłosił, z kim PO pójdzie do wyborów. Na scenie Apoloniusz Tajner

W trakcie spotkania w Ustroniu Donald Tusk zaprezentował formułę startu w wyborach 2023. – Mam niespodziankę o dużym znaczeniu politycznym – zapowiedział lider Platformy Obywatelskiej. Dodał, że dzieje się to w czasu, gdy wiele osób myśli o tym „jak ważna byłaby odbudowa polskiej jedności, siły sprawczości” , a nie „szukanie krętych dróg pod górę” .

Koalicja Obywatelska znowu na jednej liście. Apoloniusz Tajner wystartuje w wyborach

– Zaprosiłem liderów tych środowisk, które wspólnie z Platformą Obywatelską utworzyły kiedyś Koalicję Obywatelską. Dziś chciałbym to ogłosić. Koalicja Obywatelska ponownie wystartuje razem w wyborach: Platforma, Zieloni, Inicjatywa Polska, Nowoczesna – mówił Donald Tusk. – Są tutaj z nami. I jest też niespodzianka. Są z nami też samorządowcy tej ziemi, dwie bardzo dzielne posłanki: Mirosława Nykiel i Małgorzata Pępek – mówił.

Gościem specjalnym był Apoloniusz Tajner, jako reprezentant bezpartyjnych działaczy, którzy także będą na listach PO. – Idziemy szeroką ławą, idziemy po wygraną. Nikt nas nie zwolni z tego obowiązku – mówił Tusk.

Nowacka: Mamy dość rządów głupców

Głos zabrali także liderzy partii, które tworzą Koalicję Obywatelską. – Dzielimy te same marzenia o Polsce rządzonej przez mądrych ludzi. Polsce rządzonej przez ludzi, którzy rozumieją, czym jest nauka, szacunek dla drugiego człowieka, prawo i praworządność, czym jest demokracja – wyliczała Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej.

– Mamy dość rządów głupców i jako Koalicja Obywatelska jesteśmy zdeterminowani, by odsunąć ich od władzy. Oni zaprzeczają fundamentalnemu duchowi polskości, który wyraża się w szacunku, tolerancji i zrozumieniu. Który opiera się na wiedzy i kompetencjach – mówiła liderka Inicjatywy Polskiej.

Na koniec Barbara Nowacka zwróciła się do prezydenta. – Mam apel do pana Dudy. Panie Duda: Podpisuj te wybory, stańcie, przeproście i wiecie co – zakończyła, przy aplauzie.

Andrzej Rozenek na listach Koalicji Obywatelskiej

Głos zabrał także Adam Szłapka z Nowoczesnej, który mówił o konieczności poprawy ram działania dla przedsiębiorców. Urszula Zielińska z Zielonych tłumaczyła, że jej ugrupowanie dołączyło do Koalicji Obywatelskiej, by dbać o kwestie klimatu i transformacji energetycznej.

Odpowiadając na pytanie jednego z uczestników spotkania, Donald Tusk zdradzi poza tym, że na listach Platformy Obywatelskiej znajdzie się miejsce dla Andrzeja Rozenka, dawnego posła Lewicy. – Dla mnie ważne jest, żeby na naszych listach byli ludzie nie zależnie od tego, gdzie zaczynali swoją aktywność polityczną: czy to była prawica, czy lewica. Są u nas na listach i będą liderami na listach byli działacze Lewicy jak Andrzej Rozenek czy byli bliscy współpracownicy Lecha Kaczyńskiego – mówił Tusk.

