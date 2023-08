Koniec spekulacji! Co dalej z Trzecią Drogą? Jest decyzja PSL i Polski 2050

W sobotę 5 sierpnia po godz. 16:00 odbyła się wspólna konferencja prasowa Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas wydarzenia poinformowano o decyzji w sprawie startu w wyborach parlamentarnych.

– Polska 2050 i PSL pójdą do wyborów razem. To jest bardzo dobra wiadomość, że udało nam się – mimo tych wszystkich problemów i trudności, które pojawiły się po drodze – wynegocjować dobrą, przejrzystą, czytelną i jawną umowę koalicyjną. Umowę, która pokaże, jak może dzisiaj wyglądać w Polsce nowa polityka – powiedział Szymon Hołownia.

Co z Trzecią Drogą? „Zależało nam, żeby na listach nie znaleźli się ludzie z AgroUnii”

Lider Polski 2050 powiedział, że porozumienie zostało zawarte z myślą o milionach Polaków, którzy nie mają obecnie na kogo głosować i nie chcą dłużej poruszać się w duopolu zdominowanym przez PiS i PO. – Dobrze wiemy, jak ważne jest to, żeby dziś zatrzymać PiS i Konfederację, a Trzecia Droga jest jedyną drogą, która może skutecznie do tego doprowadzić – powiedział Szymon Hołownia.

W dalszej części wystąpienia polityk zaznaczył, że Trzecia Droga to porozumienie Polski 2050 i PSL. Uciął w ten sposób spekulacje dotyczące możliwości ewentualnego dołączenia do koalicji kolejnych politycznych bytów. – Nie znajdą się na listach Trzeciej Drogi ci, którzy mogliby stanowić zagrożenie dla naszego zwycięstwa, o których nie wiemy, czy nie poszliby na koniec z PiS-em. Musimy być w tej sprawie jednoznaczni i wyraziści. Zależało nam na tym, żeby na listach nie znaleźli się ludzie z AgroUnii – przyznał Szymon Hołownia, wypowiadając się w imieniu Polski 2050.

Polityk zapowiedział też, że w najbliższych dniach będą przedstawiani kandydaci Trzeciej Drogi na posłów i senatorów. – Bardzo się cieszę, że przezwyciężyliśmy kryzys, że idziemy do przodu silniejsi, mądrzejsi i lepiej przygotowani do wyborów, niż byliśmy kiedykolwiek – zakończył Szymon Hołownia.

Władysław Kosiniak-Kamysz: To jest sprawa najważniejsza i to nam przyświecało

Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął od krótkiego zarysowania wartości, z którymi utożsamia się PSL. –Jest reprezentantem i środowisk, i określonych wartości: wartości ludowych, narodowych, europejskich, tych wszystkich, które łączą Polaków, które są ponad tym, co nas dzieli. Biało-czerwona nas łączy. Łączy nas hymn narodowy, łączy nas miłość do ojczyzny i myślenie o przyszłych pokoleniach – rozpoczął lider PSL. – Wierzę, że ta Polska, która jest w naszych sercach, naszych marzeniach i pragnieniach stanie się rzeczywistością. W dzisiejszych czasach nie da się tego zrobić w pojedynkę – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Porozumienie między nami to nie jest rzecz oczywista, bo to najstarsza i najmłodsza partia, młody ruch i ruch ludowy, formacja wywodząca się z polskiej wsi. Czasem różne emocje powodują, że każdy musi zacisnąć zęby i pójść do przodu, bo Polska to jest święta rzecz. To jest sprawa najważniejsza i to nam przyświecało – kontynuował polityk. Zapowiedział, że po tym jak prezydent Andrzej Duda ogłosi termin wyborów, zostanie zgłoszony wniosek o rejestrację koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga.

