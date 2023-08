Jest termin wyborów parlamentarnych. Andrzej Duda zamieścił wymowny wpis

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 roku zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w niedzielę 15 października.

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda zamieścił wymowny wpis

Prezydent zamieścił w mediach społecznościowych profrekwencyjny wpis. „Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!” – napisał Andrzej Duda, apelując do obywateli o czynny udział w wyborach.

O dacie wyborów parlamentarnych spekulowano od tygodni. – Od momentu reportażu w TVN24 dotyczącego Jana Pawła II nie zmieniliśmy zdania na temat daty wyborów. Planujemy je na 15 października. Nie będziemy ich przesuwać ze względu na marsz Tuska – mówił polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z dziennikarką „Wprost” Joanną Miziołek. Przypomnijmy – już po medialnej burzy w związku z emisją reportażu „Franciszkańska 3” pojawiły się sugestie, że wybory parlamentarne mogą zostać zorganizowane w okolicy Dnia Papieskiego.

Kalendarz wyborczy. Co trzeba wiedzieć?

Jak podaje 300polityka.pl, do 28 sierpnia Państwowa Komisji Wyborcza musi zostać poinformowana o utworzeniu komitetu wyborczego lub koalicyjnego komitetu wyborczego. Tego samego dnia upływa termin na powołanie okręgowych komisji wyborczych.

Z kolei termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów i senatorów upłynie 6 września o godz. 16:00. Do 25 września zostaną powołane obwodowe komisje wyborcze. Od 30 września do 13 października będzie trwało nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze. 13 października o północy zakończy się kampania wyborcza.

