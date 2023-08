Kampania wyborcza wystartowała. Opublikowano kalendarz wyborczy

We wtorek Andrzej Duda podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Jako dzień wyborów prezydent wskazał 15 października 2023 roku.

„Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!” – napisał Andrzej Duda na Twitterze.

Wybory parlamentarne 2023. Opublikowano kalendarz wyborczy

Do postanowienia dołączony został też szczegółowy kalendarz, w którym określone zostały terminy dokonania poszczególnych czynności wyborczych.

Pierwszym krokiem jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego, koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców. Organy partii i pełnomocnicy wyborczy mają na to czas do 28 sierpnia. Do tego czasu powołanie muszą też zostać okręgowe komisje wyborcze.

Do 6 września do godziny 16 jest czas na zgłaszanie listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów. Do 25 września powołane muszą zostać obwodowe komisje wyborcze. Z kolei do 5 października okręgowe komisje wyborcze muszą podać, w formie obwieszczenia, informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów.

Kampania, cisza wyborcza i głosowanie

Od 30 września do 13 października do północy komitety będą mogły nieodpłatnie rozpowszechniać w publicznym radiu i telewizji przygotowane przez siebie audycje wyborcze. 13 października o północy zakończy się kampania wyborcza i rozpocznie cisza wyborcza, która potrwa do otwarcia lokali wyborczych.

Głosowanie odbędzie się w niedzielę 15 października w godzinach od 7.00 do 21.00.

Ważne daty dla wyborców

Opublikowany w postanowieniu prezydenta kalendarz wyborczy zawiera też daty, na które powinni zwrócić uwagę obywatele, którzy chcą zagłosować na przykład poza swoim miejscem zamieszkania, skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika, czy skorzystać z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego. Muszą oni wcześniej dokonać odpowiednich formalności.

Od 1 września do 12 października wyborcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów i wnioski o zmianie miejsca głosowania. Z kolei do 2 października wyborcy z niepełnosprawnościami i wyborcy powyżej 60 roku życia muszą zgłosić chęć zamiaru głosowania korespondencyjnego, a także chęć skorzystania z prawa do transportu do lokalu, w gminach gdzie nie funkcjonuje gminna komunikacja.

Z kolei 6 października upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez te grupy wyborców.

Wybory 15 października. Politycy reagują

Wyznaczona przez prezydenta data wyborów nie jest zaskoczeniem. Od dłuższego czasu mówiło się o tym, że to właśnie 15 października Polacy pójdą do urn.

„Wybory zarządzone! #15października Ruszamy. Nie tracimy ani chwili. Wybory zarządzone! #15października Ruszamy. Nie tracimy ani chwili. Za nieco ponad godzinę widzimy się w Legionowie” – zareagowała na decyzję prezydenta szefowa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Violetta Paprocka, jednocześnie zapowiadając spotkanie z Donaldem Tuskiem. W podobnym tonie na ogłoszenie daty wyborów zareagowali inny posłowie KO.

„15 października odbędą się najważniejsze po 1989 roku wybory. O naszą przyszłość i o to, by Polska gospodarna zastąpiła Polskę marnotrawną. #TrzeciaDroga idzie po zwycięstwo!” – skomentował lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Ruszamy po lepszą Polskę” – napisał z kolei na Twitterze Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Tymczasem Krzysztof Bosak zareagował, publikując mem nawiązujący do filmu „Władca Pierścienia”.

