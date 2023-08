Mateusz Morawiecki rusza z nową inicjatywą. „Zaczynamy wielkie odliczanie”

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 roku zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w niedzielę 15 października. Informacja ta została podana do wiadomości publicznej ok. godz. 16:00.

Wybory parlamentarne 2023. Andrzej Duda podjął decyzję

Prezydent zamieścił w mediach społecznościowych profrekwencyjny wpis. „Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą każdego z nas! Korzystaj ze swoich praw!” – napisał Andrzej Duda, apelując do obywateli o czynny udział w wyborach.

Po godz. 17:00 Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Facebooka zapowiedział nową inicjatywę. „Stało się! Wszystko jest jasne. Wybory już 15 października, czyli za 68 dni! Zaczynamy wielkie odliczanie. Czeka nas bardzo intensywny czas, dlatego zapraszam na codzienne podsumowania NA ŻYWO. Widzimy się CODZIENNIE wieczorem na Facebooku!” – napisał szef polskiego rządu. Premier poinformował, że pierwsze tego typu wydarzenie odbędzie się już dzisiaj ok. godz. 22:30.

Wybory 2023. Spekulacje trwały tygodniami

O dacie wyborów parlamentarnych spekulowano od tygodni. – Od momentu reportażu w TVN24 dotyczącego Jana Pawła II nie zmieniliśmy zdania na temat daty wyborów. Planujemy je na 15 października. Nie będziemy ich przesuwać ze względu na marsz Tuska – mówił polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z dziennikarką „Wprost” Joanną Miziołek. Przypomnijmy – już po medialnej burzy w związku z emisją reportażu „Franciszkańska 3” pojawiły się sugestie, że wybory parlamentarne mogą zostać zorganizowane w okolicy Dnia Papieskiego.

