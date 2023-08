Znani posłowie i nowa twarz. Tusk ogłosił kandydatów KO na Mazowszu

Prezydent Andrzej Duda ogłosił oficjalnie termin wyborów. Kampania wyborcza oficjalnie dopiero startuje, ale politycy wszystkich partii już od kilku miesiącu spotykają się ze swoimi sympatykami w wielu miejscach w kraju. We wtorek Donald Tusk i posłowie Koalicji Obywatelskiej pojawili się na wiecu w Legionowie.

Tusk: Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego

W czasie spotkania Tusk odniósł się do wyznaczenia przez prezydenta daty wyborów. Lider PO podkreślał, że „zaczęła się najważniejsza od dziesięcioleci kampania wyborcza”. Podzielił się też ze zgromadzonymi „prostym rymem”. – Tak jak proste jest nasze wspólne przesłanie. Października piętnastego pogonimy Kaczyńskiego – zapowiedział były premier.

– Te wybory są naprawdę o tym, czy będziemy wolni, czy będziemy niezależni, czy będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa we własnym życiu prywatnym i osobistym, czy też będziemy w ich garści, czy to oni będą kontrolować, monitorować każdą minutę, godzinę waszego życia – przekonywał Tusk.

Były premier zacytował słowa Jana Pawła II

Były premier zacytował też słynne słowa papieża Jana Pawła II. – Nie lękajcie się. Przepraszam, że cytuję wielkiego Polaka, wielkiego papieża, ale te słowa, pasują do tej sytuacji wyjątkowo. To jest być może najważniejsza rzecz, jaką my z Legionowa, w dniu ogłoszenia terminu wyborów, powinniśmy przesłać całej Polsce: nie lękajcie się – oświadczył.

– Ich siłą było nasze zniechęcenie przez lata. Ich siłą był brak wiary w to, że można ich odsunąć od władzy. Ich siłą było takie opuszczenie rąk. Niektórzy myśleli, że nie mamy szans, oni wszystko zagarnęli (...). Wystarczy, że w pewnym momencie ludzie mówią dość, że w pewnym momencie ludzie czują, że nie są sami. Tak, jak w czasie marszu w Warszawie – mówił Tusk.

Drużyna KO na Mazowszu. Tusk przedstawił kandydatów

W trakcie spotkana w Legionowie przewodniczący PO zaprezentował część kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy będą ubiegać się o mandaty poselskie z okręgów na Mazowszu.

Tusk ogłosił, że liderem listy KO w okręgu nr 20, obejmującym obszar powiatów grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, będzie rzecznik PO Jan Grabiec. Z tej samej listy wystartuje też posłanka Kinga Gajewska. – Waleczna jak mało kto. Bój się Kaczyński takich kobiet naprawdę – powiedział lider PO.

Z kolei z Warszawy o reelekcję będzie walczyć Aleksandra Gajewska. – To nie są siostry, ale są jak siostry. Jak ma się obie Gajewskie na listach – Ola w Warszawie, Kinga tutaj, w okręgu podwarszawskim, to jestem spokojny o wynik – stwierdził.

Nowa twarz na listach

Tusk zapowiedział też, że z warszawskiej listy wystartuje również Andrzej Domański, główny ekonomista Instytutu Obywatelskiego, czyli think-thanku PO. – Niektórzy potrafią gadać różne bzdury w polskiej polityce, a to jest człowiek, który pilnuje żelaznej logiki. Jestem spokojny o polską gospodarkę, bo mam wokół siebie takich ludzi jak on – przedstawił Domańskiego lider Platformy.

Zapowiadając ponowny start Macieja Laska, lider PO zaznaczył, że to ten, który „od wielu lat znosi upokorzenia i obelgi Macierewicza, i tych wszystkich, którzy wykorzystali katastrofę smoleńską przeciwko Polsce, przeciwko prawdzie”. „Prawdziwą podporą i nadzieją KO” Tusk nazwał Marcina Kierwińskiego, sekretarza generalnego KO, który będzie liderem listy w okręgu nr 16, obejmującym między innymi Płock. Jedną z list na wschodnim Mazowszu otworzy z kolei Kamila Gasiuk-Pihowicz.

