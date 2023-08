Trzecia Droga z umową koalicyjną. „O losach wyborów zadecyduje ten, kto będzie trzeci”

W środę, 9 sierpnia Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczyli, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych wystartują wspólnie, jako Trzecia Droga. – Umowa została przez nas chwilę temu podpisana – zarówno ta umowa, którą składamy do PKW, jak i ta umowa szczegółowa, licząca kilkanaście stron, która zostanie (...) opublikowana. Będziecie mogli państwo zapoznać się ze wszystkimi szczegółami naszej pracy – oświadczył lider Polski 2050.

Kosiniak-Kamysz: Nie trzeba wybierać mniejszego zła

– O losach tych wyborów zadecyduje ten, kto będzie trzeci – powiedział Szymon Hołownia. Lider PSL zapewnił, że o trzecie miejsce będą walczyli ze wszystkich sił. – Gwarancją odsunięcia PiS od władzy jest wygrana Trzeciej Drogi (...) Jesteśmy alternatywą, która daje szansę na to, że nie trzeba wybierać mniejszego zła – kontynuował Kosiniak-Kamysz.

Politycy zapewniali, że chociaż czeka ich nierówna walka, są gotowi podjąć wyzwanie. – Przeciwnicy startują na sterydach, nie są przestrzegane zasady fair play, główny konkurent dowolnie zmienia zasady gry i dofinansowuje się na boki na tysiące różnych sposobów – wyliczał lider Polski 2050. Przekonywali, że trwająca 66 dni kampania wyborcza będzie dla nich czasem ciężkiej pracy. – Niezwykle mało czasu, ale też olbrzymia stawka – podsumował Hołownia.

Hołownia: My się progu nie boimy!

Liderzy Trzeciej Drogi opowiedzieli także o swoich planach. – Głównym zadaniem będzie ruszenie wreszcie z tymi wszystkimi reformami (...) z ochroną zdrowia, z reformą edukacji, z transportem publicznym, z przedszkolami (...), a teraz ruszamy w drogę – Trzecią Drogę – przekazał szef Polski 2050. Podkreślili także, że jednym z ważniejszych zadań jest dla nich odzyskanie wyborców, którzy w wyborach prezydenckich oddali głos na Szymona Hołownię.

– Głos na Trzecią Drogę jest głosem oddanym na stabilne państwo (...) Nie marnujcie swoich głosów na kolejne miesiące politycznego cyrku, który nic ludziom nie przyniesie. Dajcie szansę Trzeciej Drodze – przekonywali. Zapewnili też, że próg wyborczy nie stanowi dla nich przeszkody. – My się progu nie boimy! Dlatego podjęliśmy decyzję, że idziemy na próg koalicyjny 8 proc. (...) My jesteśmy w stanie przeskoczyć skocznię. Chcemy to zrobić, wiemy jak – powiedział Hołownia.

Trzecia Droga o dymisji Niedzielskiego i bezpieczeństwie

Politycy odpowiedzieli także na kilka pytań. Odnieśli się między innymi do tematu dymisji ministra zdrowia. – Jest to zmiana tylko i wyłącznie o charakterze wyborczym i propagandowym (...) Nie mogli zrobić nic innego, ponieważ zasięg tej informacji był milionowy. Gdyby wybory się nie zbliżały, to minister Niedzielski nadal by tam był. To zasłona dymna – powiedział Kosiniak-Kamysz. Lider Polski 2050 stwierdził, że kadencja Katarzyny Sójki będzie trwała krócej, niż mieszkańcy jej rodzinnej miejscowości czekają na wizytę u endokrynologa.

Szefowie Trzeciej Drogi nawiązali także do kwestii bezpieczeństwa w Polsce. – Nie ma poczucia bezpieczeństwa, tego militarnego (...) nie ma bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obywatela – stwierdził Kosiniak-Kamysz. – Trzeba będzie rozliczyć wszystkich tych, którzy zachowywali się jak pan i władca (...) my nie jesteśmy ich poddanymi, jesteśmy dumnymi obywatelami RP i będziemy wyciągać z tego wnioski – podsumował Hołownia.

