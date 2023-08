Sześć punktów na „liście wspólnych spraw”. Umowa koalicyjna PSL i Polski 2050 ujawniona

W czwartek Trzecia Droga zarejestrowała w Państwowej Komisji Wyborczej komitet wyborczy, a tym samym Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 formalnie przypieczętowały powstanie koalicji na wybory.

– Ten dzisiejszy fakt w symboliczny sposób pokazuje naszą determinację i zdecydowanie, nasze wspólne, dwóch ugrupowań politycznych, które wspólnie tworzą Trzecią Drogę (...), byśmy bardzo sprawnie weszli w tę kampanię wyborczą, która już się zaczyna – powiedział na konferencji prasowej wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

Liderzy obu partii Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia podpisali umowę koalicyjną w środę. Do treści dokumentu dotarła telewizja TVN24.

Z umowy wynika, że po wejściu do Sejmu obie tworzące koalicję partie równo po połowie podzielą się subwencją z budżetu państwa na działalność statutową.

„Lista wspólnych spraw” w umowie koalicyjnej

Ugrupowania ustaliły, że „określają szczegółowe zasady funkcjonowania Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w odrębnej, jawnej umowie podpisanej równolegle z niniejszą umową”. Pierwsza część umowy dotyczącej zasad funkcjonowania wspólnego komitetu wyborczego dotyczy „współpracy programowej – listy wspólnych spraw”. Jest w nim mowa o tym, że PSL i Polska 2050 „idą do wyborów ze swoimi programami”. „Równocześnie wypracowaliśmy listę spraw, których załatwienie zgodnie uważamy za kluczowe dla dobrobytu Polek i Polaków. Są to strategiczne reformy, które zadecydują o sile Polski i o jakości życia każdego i każdej z nas” – ustalono.

Na liście znalazło się sześć spraw, które będą „priorytetem w ramach współtworzonego przez partie rządu”. Po pierwsze PSL i Polska 2050 chcą „usunięcia politycznych nominatów ze spółek i urzędów” i „zastąpienia ich fachowcami”. W drugim punkcie znalazł się postulat „oddania głos obywatelkom i obywatelom – otworzenia dla nich Parlamentu”, zawierający między innymi „rozpisanie referendum w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży”. Po trzecie ugrupowania zobowiązują się do „zapewnienia konkurencyjnych płac w oświacie, ochronie zdrowia, pomocy społecznej i w całej służbie publicznej”.

Czwarty punkt dotyczy „zmiany programu szkolnego, tak aby szkoła uczyła rzeczy potrzebnych we współczesnym świecie i dawała młodym dobry start w życie”, a piąty „przeprowadzenia zielonej transformacji, wzmocnienia samodzielności finansowej samorządów lokalnych, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego Polakom”. Ponadto partie chcą „uprościć podatki” i „zagwarantować stabilne warunki działania dla polskich przedsiębiorców”.

Obaj liderzy muszą zgodzić się na ewentualne poszerzenie koalicji

W umowie jest też mowa o tym, że „partie zgodnie postanawiają, że każda z nich zobowiązuje się do zapewnienia po 50 proc. kandydatów na posłów na wspólnej liście Koalicyjnego Komitetu Wyborczego w wyborach do Sejmu RP”. Zarówno PSL jak i Polska 2050 powołają własne sztaby wyborcze, ale będą one „ściśle koordynować swoją pracę”.

W dokumencie znalazł się też warunek dotyczący poszerzenia koalicji. „Ewentualne poszerzenie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego o inne podmioty polityczne, społeczne i samorządowe wymaga obopólnej zgody prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni” – ustalono.

