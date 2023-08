Niespodzianka na liście wyborczej Lewicy. Kandydatura znanego pisarza już wzbudziła kontrowersje

O tym, że Jacek Dehnel ma być kandydatem Lewicy na posła poinformowało jako pierwsze nieoficjalnie oko.press. Źródła portalu powiedziały, że w Warszawie Lewica „będzie konkurować z Donaldem Tuskiem i nie da się z nim wygrać tylko działaczami partyjnymi”. Jak wskazały, „jest potrzeba poszerzenia elektoratu o ludzi nieoczywistych”.

Jacek Dehnel wystartuje w wyborach do Sejmu

W piątek pisarz potwierdził medialne doniesienia. „Czas na oficjalne ogłoszenie: TAK, STARTUJĘ w jesiennych wyborach do sejmu z listy Lewicy w Warszawie. Jest to też lista, na którą mogą głosować Polacy poza granicami kraju: ci, którzy wyjechali dawno, ci, którzy – jak ja z mężem – wyemigrowali z powodu rządów PiSu – a także ci, którzy są akurat na październikowym urlopie, bo czemu nie” – wyjaśnił Dehnel we wpisie na Facebooku.

Pisarz zaznaczył, że „nie robi tajemnicy” z tego, jakie ma poglądy. „Od dawna namawiałem do głosowania na lewicę, bo uważam, że społeczeństwo działa lepiej, jeśli sobie wzajemnie pomagamy i dbamy o najsłabszych” – napisał.

Dehnel będzie się ubiegał o mandat z ostatniego miejsca na liście. „To takie miejsce w sam raz dla tricksterów” – stwierdził.

Dwie sprawy do załatwienia

Pisarz zapowiedział też, że jeśli dostanie się do Sejmu, to „osobiście” chciałby zająć się dwiema sprawami. – Ustawą o równości małżeńskiej (a przynajmniej związkach partnerskich) i ochronie osób LGBT przed dyskryminacją i mową nienawiści, żeby już żaden Jędraszewski nie mógł nas bezkarnie nazywać zarazą, a Duda – odmawiać nam człowieczeństwa, oraz ustawą o ubezpieczeniach społecznych artystów. Na tym się trochę znam – a w pozostałych sprawach możecie być pewni, że będę stał po stronie Polski progresywnej, otwartej, demokratycznej. Moje (bardzo robocze) hasło wyborcze brzmi zatem: ZRÓBMY JESIEŃ TEMU ŚREDNIOWIECZU! – napisał Dehnel.

Szczepan Twardoch: Co najwyżej jest to dość zabawne

Kandydatura Dehnela już na wstępie wzbudziła kontrowersje i jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. Swoje zdanie w tej sprawie wyraził między innymi inny znany pisarz Szczepan Twardoch.

„Tak, słyszałem, że Dehnel będzie kandydował z list Lewicy. Nie uważam, że to skandal, co najwyżej jest to dość zabawne. Do środowiska Wiosny, które go na to niebiorące miejsce wsadziło Dehnel pasuje przecież znakomicie, razem z tymi kodziarskimi aktywistami i całą resztą” – napisał na portalu X.

„Chcę wierzyć, że w Razem hrabia Jacek ze swoim wielokrotnie manifestowanym obrzydzeniem do zwykłego człowieka «z twarzy niepodobnego do nikogo» raczej by się nie odnalazł, bo z Razem startować będą do sejmu poważni ludzie, których szanuję, jak Maciej Konieczny, Daria Gosek-Popiołek, Magdalena Biejat czy Adrian Zandberg. Tak, głos na nich oddany będzie też w części głosem na polityków Lewicy, których działalności publicznej nie szanuję, jak p. Rozenek, p. Biedroń, p. Scheuring-Wielgus czy p. Kopiec, oraz na performance hrabiego Jacka — ale taka jest demokracja” – czytamy we wpisie.

Twardoch zapewnił jednocześnie, że on sam „nigdzie nie kandyduje”. „Jedyne kandydowanie jakie mnie interesuje to do parlamentu autonomicznego Górnego Śląska” – dodał, zaznaczając, że „nie sądzi jednak by takich czasów miał dożyć”.

Kim jest Jacek Dehnel?

Jacek Dehnel ma 43 lata i pochodzi z Gdańska. Jest pisarzem, tłumaczem i malarzem. Jest autorem powieści, książek poetyckich i opowiadań. Ma na swoim koncie liczne nagrody. W 2007 został laureatem Paszportu Polityki za rok 2006 w kategorii literatura. Był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike – w 2009 r. za „Balzakiana”, w 2010 r. za „Ekran kontrolny”, w 2012 r. za „Saturna”, w 2015 r. za „Matkę Makrynę”, a w 2017 r. za „Krivoklata”.

Jest zadeklarowanym gejem. W listopadzie 2018 r. zawarł związek małżeński w Londynie ze swoim partnerem Piotrem Tarczyńskim. Od marca 2020 r. mieszkają w Berlinie. W 2019 r. Dehnel dokonał apostazji.

