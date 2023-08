Dwudniowe posiedzenie Sejmu. Ważą się losy referendum

W środę o 12:00 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Na początku posłowie zajmą się Sprawozdaniem Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym, czyli wetem izby wyższej w sprawie jego organizacji w dniu wyborów parlamentarnych, 15 października.

Referendum ogólnokrajowe. Ujednolicenie godzin głosowań

Pod koniec lipca Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości ma umożliwić przeprowadzenie referendum w dniu wyborów parlamentarnych, prezydenckich lub do Parlamentu Europejskiego. Politycy PiS przekonywali, że zmiany są techniczne. Chodzi m.in. o to, że referendum przeprowadza się od godz. 6 do 22, a wybory od 7 do 21. Nowelizacja miała ujednolicać godziny do tych obowiązujących w wyborach.

W czwartek Sejm rozpatrzy wniosek „o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa”. W tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek w tej sprawie do marszałek Sejmu marszałek Witek.

W poniedziałek rząd przyjął pełne brzmienie wszystkich pytań referendalnych. Polacy mają odpowiedzieć na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Referendum będzie wiążące przy odpowiedniej frekwencji.

