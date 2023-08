Projekt PiS ws. obcej ingerencji w polskie wybory. „Źle odebraliśmy wypowiedź Manfreda Webera”

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wnieśli we wtorek 15 sierpnia poselski projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W dokumencie czytamy, że rząd PiS, który wygrał wybory w 2015 i 2019 r. jest „nieustająco atakowany ze strony ugrupowań dominujących na unijnej scenie politycznej, głównie polityków niemieckich”. Jako przykład podano wypowiedź Manfreda Webera.

Szef EPL zaznaczył, że może współpracować z prawicowymi partiami, chcą pomóc w kształtowaniu Europy, a nie jej obalania oraz muszą przestrzegać rządów prawa. Ugrupowania, którego tego nie przestrzegają, a jedną z nich według Webera jest PiS, są przeciwnikami i tymi, z którymi należy walczyć.

PiS uderza w Niemcy nowym projektem ustawy

W projekcie uchwały podkreślono m.in., że „Polska posiada tragiczne doświadczenie obcych ingerencji w polski proces wyborczy w wieku XVIII”. W piśmie zaznaczono też, że Polska „wszelką obcą ingerencję w rodzimy proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać”.

Do sprawy odniósł się w radiowej Jedynce Maciej Wąsik. – Każde państwo, które się szanuje, powinno zdawać sobie sprawę, że ingerencja w ich procesy wyborcze jest niedopuszczalna, dlatego my bardzo źle odebraliśmy wypowiedzi, z resztą nie pierwszą, Manfreda Webera, który mówił, że będzie walczył z PiS-em, że PiS to wróg – zaczął na wstępie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Wiceszef MSWiA krytykuje szefa EPL za słowa o „zwalczaniu” PiS. „To przyjaciel Donalda Tuska”

– Rzeczywiście, jest to przyjaciel Donalda Tuska. Widać, że nie sama Platforma będzie walczyła, ale będzie miała wsparcie niemieckie. W Polsce ingerencje szczególnie Niemców i Rosjan, szczególnie w tym zakresie, fatalnie się kojarzy. Mamy własne porachunki. Niemcy wiele razy próbowali nam narzucić swoją wolę – dodał Wąsik.

Zdaniem wiceszefa MSWiA pewne decyzje poprzedników PiS, były „nie na korzyść Polski, tylko Niemców”. Jak przykład podał decyzję Ewy Kopacz, która zgodziła się na przymusową relokację migrantów do naszego kraju w 2015 r. Wąsik wypomniał Donaldowi Tuskowi, że został szefem Rady Europejskiej. – Angela Merkel wzięła sobie człowieka, który będzie dla niej korzystny. Nie ma co do tego wątpliwości, że Tusk był zafascynowany Merkel – podsumował Wąsik.