Enigmatyczny wpis Andrzeja Dudy. „Z patrona zrobił się kondel”

„Na patrona z trybunału, Co milczkiem wypróżniał rondel, Zadzwonił kieską pomału, Z patrona robi się kondel” – taki wpis zamieścił w środę na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Fragment dotyczy przemienia przez czarnoksiężnika Twardowskiego patrona w kundla. Utwór „Pani Twardowska” nawiązuje do legendy o panu Twardowskim, polskim szlachcicu, który zaprzedał duszę diabłu. W ubiegłym roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zostały wybrane przez prezydenta RP do lektury w ramach Narodowego Czytania.

Prezydent Duda nie napisał jednak, kogo miał na myśli. Niewykluczone, że odniósł się do układania list wyborczych przez opozycję.

Zatwierdzenie list wyborczych PO? Tusk zaskoczył deklaracją

W środę 16 sierpnia zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Politycy mieli przed sobą ważne zadanie: zatwierdzenie ostatecznego kształtu list wyborczych do Sejmu oraz Senatu. Z doniesień Onetu wynikało, że dzień wcześniej podczas posiedzenia zarządu krajowego partii debatowano nad przyszłością poszczególnych kandydatów. Dyskusja miała mieć wyjątkowo burzliwy przebieg i wynikało z niej, że nawet znani liderzy PO nie mogą być pewni miejsc na listach.

Lider PO zaskoczył jednak wszystkich deklaracją współpracy z Agrounią. Na listach PO w wyborach do Sejmu znajdzie się szef rolniczej organizacji Michał Kołodziejczak.

– Łączymy się ze środowiskami, z którymi nie zawsze było po drodze, z ludźmi, którzy mają na różne sprawy inne poglądy niż ja. Ale mają to samo przekonanie co większość Polek i Polaków. Wiedzą, że żeby przywrócić wartości, w Polsce potrzebna jest realizacja celu – a tym celem, tą drogą do odnowienia Rzeczpospolitej jest odsunięcie PiS-u i Kaczyńskiego od władzy – komentował tę decyzję szef PO.

