Michał Kołodziejczak wystartuje razem z PO. Mateusz Morawiecki: Macie na listach sympatyka Putina

– Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii o listach wspólnie z innymi środowiskami – powiedział Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, wywołując Michała Kołodziejczaka z AgroUnii. – Powiedzieliśmy sobie kilka zdań, ja mam wyjątkową satysfakcję, że tacy ludzie o różnych rodowodach, różnej drodze życia, różnych poglądach w wielu sprawach, w tej najważniejszej sprawie, jeśli chodzi o Polskę, uczciwość, nie wahaliśmy się ani chwili – kontynuował przewodniczący PO.

Wybory parlamentarne 2023. Niespodzianka na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej

Tusk zakończył, że „w tej batalii o przyszłość Polski nie zmarnuje ani jednego głosu”. Kołodziejczak zapewnił, że ta decyzja „nie była dla niego łatwa”. – Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy. Mamy dzisiaj stan wyższej konieczności. Wierzę w to i zrobię wszystko, że wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Musimy obronić polską wieś, musimy obronić Polskę – mówił lider AgroUnii.

Decyzja o przyjęciu Kołodziejczaka na listy PO wywołała szereg komentarzy. Według europosłanki Platformy Obywatelskiej Elżbiety Łukacijewskiej połączenie różnych środowisk i osób, w tym człowieka, który walczy o polskich rolników to „majstersztyk”. „Rolnicy zasługują na poważne traktowanie, a nie na kłamstwa Kowalczyka i krzyki Kowalskiego” – stwierdziła Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO. „Poszerzamy nasze środowisko i razem idziemy po zwycięstwo” – oceniła Kinga Gajewska.

Michał Kołodziejczak na listach PO. PiS nie jest zaskoczone, Beata Szydło drwi i przypomina niedawne nagranie

Zdziwiona decyzją o umieszczeniu lidera AgroUnii na listach PO nie jest wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska. „Jakie to wszystko przewidywalne było” – dodał były poseł Tomasz Jaskóła. „Zdradziliście Polską Wieś. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie?” – napisał Mateusz Morawiecki.

Beata Szydło przypomniała z kolei niedawną wypowiedź lidera AgroUnii o Tusku. – Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo – mówił Kołodziejczak. Była premier dodała: „Wspaniały kandydat, panie Tusk”.

