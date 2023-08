Wielcy nieobecni na listach PO. Tych polityków na pewno zabraknie w Sejmie

W środę 16 sierpnia Rada Krajowa KO zatwierdziła ostateczny kształt list wyborczych. W wyborach na pewno nie wystartuje Sławomir Neumann – były wiceminister zdrowia i szef klubu PO. Polityk ten jako wieloletni lider PO w województwie pomorskim był wcześniej jedynką w okręgu gdańskim.

Sławomir Neumann nie wystartuje w wyborach

W rozmowie z Wirtualną Polską poseł potwierdził, że w nowej kadencji na pewno nie zobaczymy go w budynku przy Wiejskiej. – Do końca tej kadencji wypełnię mandat. Jestem w PO, robię kampanię, ale plany zawodowe mam inne. W listopadzie chętnie je ujawnię – przekazał. – Wszystkie ręce na pokład. Te wybory trzeba wygrać. Żeby nie było wątpliwości: nie wydarzyło się nic, co byłoby dramatem – dodał.

W regionie gdańskim listę KO ma otwierać Agnieszka Pomaska. Propozycję startu otrzymał także prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Na dalszych miejscach mają się znaleźć m.in. Piotr Adamowicz, Jerzy Borowczak oraz Jarosław Wałęsa. Z kolei liderką listy Ko w okręgu gdyńsko-słupskim ma być Barbara Nowacka. Wśród kandydatów ma się także pojawić m.in. Henryka Krzywonos-Strycharska.

Sejm bez Cezarego Grabarczyka

Sławomir Neumann nie jest jedynym wielkim nieobecnym na listach KO. W wyborach nie wystartuje także Cezary Grabarczyk. Początkowo rozważany był scenariusz zakładający start polityka w okręgu piotrkowskim, jednak ostatecznie na takie rozwiązanie miał się nie zgodzić Donald Tusk.

– Czarek stracił zaufanie. Wszyscy też mają świadomość, że apelacja w jego sprawie wypadnie prawdopodobnie tuż przed wyborami, a to nie wróży dobrze wynikom wyborczym – mówił nieoficjalnie jeden z polityków KO.

