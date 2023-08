Bogusław Wołoszański liderem KO w Piotrkowie. „Ma zdekonspirować Macierewicza”

W środę, 16 sierpnia w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której zatwierdzono listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. W trakcie spotkania Donald Tusk ogłosił, że jednym z liderów KO został Bogusław Wołoszański – autor programu „Sensacje XX wieku”.

Bogusław Wołoszański wystartuje z list KO

– Wydaje mi się, że sensacją XXI wieku jest to, że liderem naszej listy w Piotrkowie jest Bogusław Wołoszański – oznajmił lider Koalicji Obywatelskiej. – Widzicie ten wielki historyczny pojedynek w Piotrkowie? (...) Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy, Antoniego Macierewicza. Naprawdę, nie mogę się doczekać – oświadczył Donald Tusk.

twitter

– Ogromnie się cieszę, że mogę znaleźć się w tym gronie. Ja dotychczas zajmowałem się badaniem polityki i omawianiem polityki. Teraz zostałem do niej włączony. Ale jest pomost, między tym co robiłem a tym co będę robił, mam nadzieję – przemówił Wołoszański.

Dziennikarz sparafrazował również słowa Winstona Churchilla. – To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca – zapowiedział nowy kandydat KO. – W ustach pana Bogusława nawet słowa „początek końca” brzmią optymistycznie. Przynajmniej tutaj dla nas i dla Polski – odpowiedział Tusk.

Agrounia wystartuje z KO

Wśród ogłoszonych kandydatów znalazły się także posłanki niezależne Hanna Gill-Piątek oraz Karolina Pawliczak. Z list KO wystartuje również były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i były trener narciarski i szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Co więcej, Donald Tusk zapowiedział, że Michał Kołodziejczak oraz cała Agrounia przystąpi do wyborów wspólnie z Koalicją Obywatelską.

twitter

– To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. Zdaję sobie sprawę, o jaką stawkę gramy – przyznał lider Agrounii. – Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to, i zrobię wszystko, wygramy z PiS. Odbijemy wieś PiS – zapewnił.

Czytaj też:

Wielcy nieobecni na listach PO. Tych polityków na pewno zabraknie w SejmieCzytaj też:

Michał Kołodziejczak wystartuje razem z PO. Mateusz Morawiecki: Macie na listach sympatyka Putina