Najnowszy sondaży wyborczy na zlecenie Trzeciej Drogi. Inicjatywa PSL i PL 2050 poza podium

Przypomnijmy: 5 sierpnia władze PSL i Polski 2050 podjęły ostateczną decyzję o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych.

Trzecia Droga musi przekroczyć próg 8 proc. głosów

Oba ugrupowania zawalczą o głosy pod szyldem koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga. Warto dodać, że aby dostać się do Sejmu Trzecia Droga musi przekroczyć wyższy próg wyborczy.

Dla partii oraz komitetów wyborczych wyborców próg ten wynosi 5 proc. głosów, zaś dla koalicji partii 8 proc.

– Porozumienie między nami to nie jest rzecz oczywista, bo to najstarsza i najmłodsza partia, młody ruch i ruch ludowy, formacja wywodząca się z polskiej wsi. Czasem różne emocje powodują, że każdy musi zacisnąć zęby i pójść do przodu, bo Polska to jest święta rzecz. To jest sprawa najważniejsza i to nam przyświecało – skomentował wówczas lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Hołownia: Gwarancja rządu bez PiS i bez Konfederacji

W środę, 16 sierpnia, lider Polski 2050 Szymon Hołownia opublikował na Twitterze wyniki najnowszego sondażu, który został sfinansowany przez Trzecią Drogę.

Badanie przeprowadził ośrodek Research Partner w dniach 11-14 sierpnia. Wynika z niego, że Trzecia Droga plasuje się obecnie na czwartym miejscu. Wyprzedza ją Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska oraz Konferedacja.

„Silna Trzecia Droga to gwarancja zmiany, nowego demokratycznego rządu bez PiS i bez Konfederacji” – skomentował Hołownia.

Wyniki sondażu na zlecenie Trzeciej Drogi

Głosy ankietowanych przełożyły się na następujące wyniki: Prawo i Sprawiedliwość ma 36,4 proc. poparcia, Koalicja Obywatelska 29,6 proc., Konfederacja 11,7 proc., Trzecia Droga 11,4 proc., a Lewica 8,3 proc.

Trzecia Droga jest jedynym ugrupowanie, które zyskało poparcie w stosunku do poprzedniego sondażu, którego wyniki zostały zaprezentowane przez Hołownię dwa tygodnie wcześniej.

Wzrost poparcia dla Trzeciej Drogi wyniósł 1,5 proc. Stratę poparcia zaliczyło Prawo i Sprawiedliwość – spadek o 0,6 proc., Koalicja Obywatelska – 0,2 proc., Lewica – 1,1 proc. Natomiast poparcie dla Konfederacji nie uległo zmianie.

