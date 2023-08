Pakt senacki dopięty. Biedroń zapowiada „dobry dzień dla opozycji”

Do podpisania paktu senackiego dojdzie w czwartek o godzinie 11. Wcześniej, o godz. 10.30, odbędzie się jeszcze spotkanie liderów partii tworzących porozumienie. Koalicja Obywatelska ogłosiła nazwiska swoich kandydatów w ramach paktu już w środę.

Pakt senacki zostanie podpisany

– W końcu i nareszcie. Myślę, że w przeciwieństwie do PiS-u dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy gotowi do wyborów do Senatu. I to w PiS-ie dzisiaj się nadal kłócą, to w PiS-ie nadal nie ma propozycji dotyczących Senatu. Oni tam czują, że będzie po prostu mniej mandatów. My dzisiaj powiemy jasno i wyraźnie: opozycja demokratyczna jest gotowa wystawić swoich kandydatów i kandydatki do Senatu – oświadczył Robert Biedroń. – To dobry dzień dla opozycji – komentował.

Biedroń przyznał, że w pewnym momencie był „dość krytyczny” wobec prac nad paktem, ale dziś „w jego sercu są fanfary”. – Myślę, że będziecie państwo wszyscy zadowoleni i mieli na kogo zagłosować – powiedział.

„Wszystko się waży do ostatniego momentu”

Europoseł oświadczył, że kandydatura Ryszarda Petru „nie została ostatecznie zgłoszona”. – Dzisiaj być może się coś zmieni – zaznaczył. – Chcemy, żeby to była najlepsza lista kandydatek i kandydatów (...). Wszystko się waży do ostatniego momentu – dodał, zaznaczając jednak, że neoliberalny Petru to „nie bajka Lewicy”. – Jeżeli któreś z ugrupowań będzie chciało zmienić kogoś kandydaturę na Petru, to myślę, że my jako Lewica będziemy otwarci – dodał.

Jednocześnie Biedroń przyznał, że kandydatura Petru nie budziła takich kontrowersji co kandydatura Romana Giertycha. dopytywany o „styl dyskusji” polityczek Lewicy z adwokatem, odpowiedział, że wokół niego jest „dużo zastrzeżeń” i trudno się dziwić emocjom. – Poglądy Magdy Biejat są prodemokratyczne i prokonstytucyjne. (...) Nie słyszałem, żeby Giertych zmienił zdanie – wskazywał europoseł, nawiązując do przeszłości politycznej mecenasa w rządzie PiS.

Apel do Senyszyn

Biedroń skomentował też zapowiedź startu Joanny Senyszyn w wyborach do Senatu poza paktem. – Apeluję do pani profesor, żeby nie rozbijać paktu senackiego. Pracowaliśmy nad tym naprawdę bardzo mozolnie i osobiste ambicje, które w mojej ocenie się nie zrealizują po prostu, powinny zostać na boku – powiedział.

Czytaj też:

Tusk zatopi Trzecią Drogę? „Kołodziejczak na liście KO to desperacja lidera PO”Czytaj też:

Donald Tusk odkrył karty przed wyborami. Tak wyglądają czołowe miejsca na listach do Sejmu