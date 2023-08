PO zawiąże sojusz z Konfederacją? Budka: Jeśli tak, to wbiegnę pięć razy na PKiN

Borys Budka był gościem programu „Poranna rozmowa” na antenie radia RMF FM. Wiceprzewodniczący PO odpowiadał na pytania dotyczące kształtowania się list wyborczych, niespodziewanego sojuszu z Agrounią oraz o powyborcze plany Koalicji Obywatelskiej.

Jednym z tematów rozmowy były również rzekome negocjacje między politykami PO a Konfederacją. Budka stwierdził, że sam nie prowadzi takich rozmów i „nie ma wiedzy” by, ktokolwiek inny je obecnie prowadził.

Budka wbiegnie na Pałac Kultury i Nauki?

Szef klubu PO podkreślił, że Koalicja Obywatelska nie myśli obecnie o jakiejkolwiek koalicji z Konfederacją, ale próbuje zwrócić się do jej młodego elektoratu i przekonać go do siebie. – Chcemy wygrać prosząc elektorat, który patrzy na Konfederację, by zagłosowali jednak na KO – powiedział.

Zaznaczył, że o ile oficjalne postulaty partii Sławomira Mentzena jawią się jako bardzo wolnościowe, to w rzeczywistości Konfederacja nie ma nic wspólnego z wolnością. Przypomniał, że wszyscy posłowie tej partii podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, który doprowadził do wprowadzenie w Polsce zakazu aborcji.

– Pamiętajmy też, że schowali do szuflad najbardziej kontrowersyjne postaci – stwierdził. – Ponadto wspólnie z PiS-em mogą chcieć wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej – dodał.

Budka ocenił również, że startujący z list Konfederacji Przemysław Wipler jest "sympatycznym człowiekiem", ale istnieje duża obawa, że będzie "przedłużeniem Jarosława Kaczyńskiego w Konfederacji". Podkreślił, że jest to jednym z powodów, dla którego jego partia nie planuje wchodzenia w sojusz z partią reprezentowaną w Sejmie przez Grzegorza Brauna i Krzysztofa Bosaka. – Jak zawiążemy koalicję z Konfederacją to wbiegnę piec razy na Pałac Kultury i Nauki – zadeklarował wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

