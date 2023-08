Szykuje się zacięta walka o wyborców na wsi. Zgorzelski wskazał „ogromne zadanie” dla PSL

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski przyznał też w Radiu Zet, że „jakimś zaskoczeniem” było pojawienie się lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Ujawnił, że on sam był zwolennikiem nawiązania współpracy Trzeciej Drogi z tym środowiskiem. Na to jednak nie zgodziła się Polska 2050 Szymona Hołowni. – Dobrze, że chociażby w cząstkowej warstwie zdarzyło się to w KO – powiedział przedstawiciel ludowców. – To se ne vrati. Było, minęło i jedziemy do przodu – dodał.

Zgorzelski: Nie mamy problemu z komunikowaniem się z rolnikami

Zgorzelski był dopytywany o to, czy Trzecia Droga zamierza zmienić swoją strategię wyborczą w kontekście tego, że Kołodziejczak i KO mogą odebrać im głosy wyborców na wsi.

– Dla nas najważniejsze jest, żeby kumulować jak największą liczbę głosów dla całej strony demokratycznej, oczywiście z uwzględnieniem naszych wyborców. Nie mamy problemu z komunikowaniem się z rolnikami – zapewniał wicemarszałek Sejmu. Zgorzelski podkreślał, że „dużym uproszczeniem jest mówienie, że rolnicy to się równa wieś”. – Dzisiaj rolników jest na wsi 5 do 10 proc. Pozostała część mieszkańców wsi to są ludzie, którzy albo uczynili ze wsi swoje miejsce do mieszkania czy pobytów weekendowych, ale także ci, którzy pracują w przedsiębiorstwach okołorolniczych, czy seniorzy – wyjaśniał Zgorzelski.

„Ogromne zadanie dla PSL”

Wicemarszałek Sejmu podkreślał, że ludowcy mają „cały czas mamy kontakt z organizacjami rolniczymi” jak np. Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Rolniczych. – Jeden z przedstawicieli będzie w ramach paktu senackiego będzie startował z naszego ramienia – ujawnił. – Mamy bardzo dobre relacje z Oszukana Wsią – dodał.

Wskazywał też, że „trzeba zawalczyć” o pozarolniczy elektorat na wsi. – Tutaj jest też ogromne zadanie dla PSL w sposób szczególny, ale dla Trzeciej Drogi także, żeby z tymi mieszkańcami polskie wsi się skomunikować – zaznaczył.

Czytaj też:

Pakt senacki dopięty. Biedroń zapowiada „dobry dzień dla opozycji”Czytaj też:

PO zawiąże sojusz z Konfederacją? Budka: Jeśli tak, to wbiegnę pięć razy na PKiN