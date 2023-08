Niedzielski był hojny dla Rydzyka. Szukał wsparcia przed wyborami?

Adam Niedzielski jeszcze do niedawna chciał startować wyborach do Sejmu z list PiS. Były minister nie należał jednak do partii, więc musiał szukać sojuszników, którzy wesprą go w staraniach o poselski mandat. Umowy zawierane przez jego resort sugerują, że jednym z nich miał być o. Tadeusz Rydzyk.

Adam Niedzielski stracił swoje stanowisko po tym, jak ujawnił, treść wystawionej przez lekarza e-recepty. Medyk, który krytykował decyzje resortu i informował, że system wystawiania recept elektronicznych nie działa, wystawił receptę na własne nazwisko, co zdaniem Niedzielskiego było dowodem na kłamstwo. Zachowanie ministra wywołało oburzenie środowiska lekarskiego, a Naczelna Izba Lekarska poinformowała o zerwaniu współpracy z szefem Ministerstwa Zdrowia. Niedzielski szukał wsparcia u Rydzyka Zanim doszło do dymisji Adam Niedzielski miał w planach start w wyborach parlamentarnych. Nie był jednak członkiem PiS więc, musiał szukać wsparcia poza partią. Posłanka Hanna Gill-Piątek pokazując dane pozyskane z ministerstwa twierdzi, że były już minister zdrowia usilnie zabiegał o zwierzchnictwo o. Tadeusza Rydzyka. Okazuje się bowiem, że tylko w czerwcu kierowane przez Niedzielskiego Ministerstwo Zdrowia zawarło z fundacją Lux Veritatis umowę, opiewającą na niemal 300 tysięcy złotych. Kwota dotyczy produkcji i emisji spotów reklamowych na antenie Telewizji Trwam. Spoty miały być częścią kampanii społecznej zatytułowanej „Dla Zdrowia Polaków”. – Jeśli ministrowi Niedzielskiemu nie pomogły obfite ofiary, które składał na tacę ojca Tadeusza Rydzyka, to widocznie to nie jest jednak gwarancja na przychylność niebios – komentowała Gill-Piątek. – Minister Niedzielski zamiast mandatu poselskiego w Pile, dostał mandat za złe zachowanie w postaci dymisji. Coś jednak szwankują te koneksje Rydzyka w niebie. Szkoda tylko pieniędzy podatników – dodała. Czytaj też:

