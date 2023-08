Kilkadziesiąt lat współpracy wymazane. TVP usuwa programy Wołoszańskiego

W środę Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoje listy wyborcze. Zaskoczeń nie brakowało, a jedno z największych dotyczyło Bogusława Wołoszańskiego – wieloletniego pracownika TVP, który zasłynął prowadząc „Sensacje XX wieku”. Do tego dnia mogliśmy je zobaczyć na antenie jednej z przynależnych nadawcy stacji nawet trzy razy w ciągu doby. Teraz nie ma po nich śladu.

Programy Wołoszańskiego znikają z ramówki

Ciężko szukać osoby, która nigdy nie widziała „Sensacji XX wieku” lub chociaż o nich nie słyszała. Dla TVP powstawały przez 22 lata, łącznie ponad 200 odcinków. Podobnie z „Encyklopedią II wojny światowej”. Oba te programy regularnie pojawiały się na TVP Historia, pierwszy z nich dwa razy dziennie, drugi w nocy.

Passa ta została przerwana w momencie ogłoszenia kandydatury Wołoszańskiego z list Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnowano nawet z emisji programu już zapowiedzianego, który miał się pojawić na antenie w czwartek o godz. 9:55. Jego miejsce zajął dokument o Azji. Dotychczas stacja nie odpowiedziała na pytania dziennikarzy Gazety.pl o zmiany w ramówce.

„Wiadomości” pamiętają o Wołoszańskim

To, że programy Wołoszańskiego zniknęły z ramówki nie oznacza, że sam ich autor nie pojawił się od wczoraj w TVP. Wręcz przeciwnie – został jednym z głównych bohaterów segmentu „Wiadomości” poświęconego kandydatom Koalicji Obywatelskiej. Materiał zyskał nazwę „Platforma sięga po skompromitowane postacie”.

Przypomniano tam, że związany przez ponad 30 lat z TVP Wołoszański był „tajnym współpracownikiem SB”. Sam kandydat przyznał się do tego już przed laty, a współpracę miał nawiązać po to, aby dostać pozwolenie na wyjazd do Londynu, którego potrzebował ze względu na… pracę w Telewizji Polskiej.

Bogusław Wołoszański w TVP pracował od 1971 roku, z czego od 1973 roku na etacie. Od tego czasu był m.in. szefem redakcji międzynarodowej oraz zastępcą dyrektora telewizyjnej „Jedynki”. Odszedł w 2005 roku.

Czytaj też:

Pakt senacki. Triumf PO, Hołownia rozgoryczonyCzytaj też:

Prezydent Duda odpowiada Łukaszence. Chodzi o setki migrantów na granicy