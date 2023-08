Kołodziejczak z „mocnym przesłaniem” do TVP. „Atakujcie mnie, jak najbardziej’

Michał Kołodziejczak znalazł się na listach Koalicji Obywatelskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Lider Agrounii powalczy o mandat w Sejmie z pierwszego miejsca w Koninie. Niespodziewany sojusz rolniczego ugrupowania z Platformą Obywatelską wywołał ogromne poruszenie.

Michał Kołodziejczak zaprezentował się w Koninie

W piątek Kołodziejczak zaprezentował się na konferencji w Koninie, a towarzyszyli mu między innymi Barbara Nowacka i Sławomir Nitras. Lider Agrounii dziękował „za miłe, dobre i pozytywne przywitanie”.

– Te wybory muszą być uczciwe. Ale już dzisiaj wiemy, że będzie o to bardzo ciężko. To wszystko, co dzieje się dzisiaj w mediach publicznych, które od trzech dni pokazują straszne obrazki, ustawiają nierówną grę, to już jest gra na nierówne wybory, to już jest gra na budowanie następnych podziałów – wskazał Kołodziejczak.

Apel do TVP

Lider Agrounii zwrócił się też do TVP. – Mam jedno mocne przesłanie do TVP: atakujcie mnie, jak najbardziej, atakujcie. Ja to przyjmuję, mnie to bawi. Jest to dla mojej rodziny i dla mnie duży ciężar, ale w dalszej perspektywie mnie to bawi. Tylko zastanówcie się, co robicie zwykłym ludziom, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze – powiedział Kołodziejczak.

„Wiadomości” uderzają w lidera Agrounii

Po ogłoszeniu przez Donalda Tuska, że z list KO wystartuje właśnie Kołodziejczak, a także Bogusław Wołoszański, na antenie TVP pojawiły się materiały wymierzone w kandydatów. W „Wiadomościach” wyemitowano materiał z zapowiedzią „Platforma sięga po skompromitowane postacie”.

Kołodziejczakowi wytknięto, że wcześniej obiecał, że nigdy nie wejdzie do rządu z PiS i PO. Przypomniana została również wypowiedź lidera Agrounii, w której stwierdził, że „Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu i zrobił z nas kraj koczowniczy”. Co więcej, autor materiału przypomniał, że Kołodziejczak podczas posiedzenia jednej z komisji sejmowych zarzucił politykom, że zrujnowali stosunki z Rosją, będącą największym klientem polskich rolników.



