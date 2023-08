PiS zaprezentowało hasło wyborcze. Ogłosił je Jarosław Kaczyński

„Bezpieczna przyszłość Polaków”– tak będzie brzmiało hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. – Ważne jest bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem. Robimy wszystko, aby bezpieczeństwo w naszym kraju wzmacniać m. in. poprzez modernizację Wojska Polskiego –mówił wicepremier Jarosław Kaczyński.

–Każde państwo dobrze funkcjonujące jest organizacją bezpieczeństwa (...) Także socjalnego. Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona. To w dużej mierze sprawa pracy, uczyniliśmy wiele, żeby ona była. Przypomnę wielkie tarcze, nasze metody walki z inflacją zmierzające do tego, by nie wzrastało bezrobocie – dodał.

Wcześniej w Polsat News rzecznik rządu mówił, że hasło wyborcze PiS „będzie miało horyzontalny charakter, w tym sensie, że będzie dotyczyło różnych obszarów i będzie je można rozwijać na różne wątki”. W 2019 partia rządząca szła do wyborów z hasłem „Dobry czas dla Polski”.

Wybory parlamentarne 2023. Tak będą głosować Polacy

8 sierpnia Andrzej Duda podpisał postanowienie o zarządzeniu wyborów parlamentarnych. Zgodnie z decyzją prezydenta wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 15 października 2023 roku. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 rano do godz. 21.

Posłowie wybierani są w 41 okręgach wyborczych (m.in. Legnica, Wałbrzych, Wrocław, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Chełm, Zielona Góra, Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa, Opole, Krosno, Rzeszów, Białystok, Gdańsk, Słupsk, Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Kielce, Elbląg, Olsztyn, Kalisz, Konin, Piła, Poznań, Koszalin, Szczecin). W każdym z okręgów wybiera się od 7 do 20 posłów.

Z kolei wyborach do Senatu wyznaczono 100 okręgów. W każdym z nich mandat uzyskuje jeden senator.

Zgodnie z decyzją Sejmu tego samego dnia, 15 października ma odbyć się referendum ogólnokrajowe. Przeciw jego organizacji w dniu wyborów zagłosowało 211 parlamentarzystów: 127 z klubu KO, 42 z Lewicy, 27 z Koalicji Polskiej, 6 z Polski2050, 3 z koła LD, 2 z Konfederacji oraz 4 niezrzeszonych w tym m.in. Artur Dziambor i Wojciech Maksymowicz.

Czytaj też:

Referendum w dniu wyborów. Znamy wyniki kluczowego głosowania w SejmieCzytaj też:

Pakt senacki stał się faktem. „Uzyskaliśmy porozumienie w sprawie wszystkich stu okręgów”