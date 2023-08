Bliscy Korwina ruszają na podbój Sejmu. Na listach mają się znaleźć żona i syn

Informuje o tym „Super Express”. Syn posła Konfederacji chce startować w okręgu legnickim.

– Mam bardziej libertariańskie podejście do wielu kwestii. Nie jestem takim oczytanym erudytą, ale co nieco wiem. Większość ograniczeń i zakazów to biurokratyczny wymysł, żeby urzędnicy mieli kogo sprawdzać i karać – mówił o swoich poglądach kandydat na posła, Jacek Korwin-Mikke.

Na listach mają znaleźć się także żona Janusza Koriwn-Mikkego, Dominika oraz zięć, Bartłomiej Pejo.

Janusz Korwin-Mikke uważa, że cztery osoby z najbliższej rodziny na liście to niedużo. – To i tak niewiele. Kiedyś startowało nas chyba z 8 osób, bo na nazwisko „Korwin – Mikke” pada zawsze dużo głosów. Jacek też startuje nie pierwszy raz i do tej pory dostawał zawsze sporo głosów – powiedział.

Żona Korwin-Mikkego startuje w okręgu warszawskim

Dominika Korwin-Mikke ma startować z listy Konfederacji w okręgu warszawskim. „Super Express” informował, że że piąte miejsce na liście otrzyma Dominika Korwin-Mikke, żona byłego prezesa partii KORWiN. Początkowo Dominika Korwin-Mikke chciała startować w wyborach parlamentarnych z 10. miejsca, ale ta pozycja przypadła youtuberowi i publicyście Marcinowi Roli.

Żona jednego z liderów Konfederacji już w 2019 roku chciała dostać się do Sejmu, ale wtedy jej się to nie udało. Startowała wtedy z 10. miejsca w Rzeszowie i zdobyła trzeci wynik. Janusz Korwin-Mikke przekonywał, że nie lobbował na rzecz kandydatury swoje żony. – Ja się w to nie mieszam. Dowiedziałem się, że żona startuje z 10. miejsca w Warszawie, nie pamiętam już od kogo. Ostatecznie jednak Rola wyrzucił moją żonę z dziesiątki – komentował były prezes partii KORWiN.

